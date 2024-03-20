35% пользователей товаров декоративной косметики «Мегамаркета» регулярно используют опцию онлайн-примерки перед покупкой

В декабре 2023 г. «Мегамаркет» первым среди маркетплейсов добавил возможность онлайн-примерки декоративной косметики для своих пользователей. По итогу первых трех месяцев к примерке доступны более 2 тыс. SKU от 36 брендов, среди которых продукты для губ, румяна, тени для глаз и тушь для ресниц. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

По данным аналитиков маркетплейса, 35% пользователей при выборе декоративной косметики используют сервис онлайн-примерки в виртуальном зеркале на регулярной основе, отдавая предпочтение товарам, доступным в рамках опции. В большинстве случаев «примеряют» губную помаду, румяна и тени для век. Чаще всего опцию используют покупатели в возрасте 25-34 лет (34% аудитории), на втором месте — покупатели в возрасте 35-44 лет (26%). Наиболее активные пользователи опции живут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

«Декоративная косметика в отличие от уходовой пользуется спросом по случаю: пользователи подходят к процессу покупки более осознанно и требовательно, с точки зрения получения ожидаемого результата. Используемые в технологии алгоритмы реалистично передают цвет и текстуру продуктов, учитывают особенности различных типов кожи, что позволяет гарантировать нашим клиентам в конечном результате образ, максимально совпадающий с тем, который был задуман на этапе выбора средств», — сказала Мария Ильиных, менеджер продукта.

Опция примерки декоративной косметики позволяет «примерить» один продукт и пока доступна для пользователей, использующих мобильное приложение маркетплейса, а это 71% от общего числа клиентов, совершающих покупки в рамках сервиса. В будущем специалисты «Мегамаркета» планируют расширить доступность опции для web-версии маркетплейса, увеличить количество SKU, а также предложить пользователям «примерку» полноценного макияжа, состоящую из нескольких товаров.

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