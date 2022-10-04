«Сбермегамаркет» запустил легкие возвраты для покупателей из Санкт-Петербурга и области

Покупатели «Сбермегамаркета» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь могут легко возвращать не подошедшие товары и в кратчайшие сроки получать назад деньги. Маркетплейс берет на себя функцию посредника между покупателем и продавцом по обработке процедуры. Опция действует независимо от того, из какого региона продавец отправил свой товар. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Клиентам больше не нужно общаться напрямую с продавцом, самостоятельно и за свой счет отправлять товар курьером или почтой по адресу продавца и несколько недель ждать результатов диагностики для того, чтобы вернуть денежные средства или используемые бонусные рубли.

Оформить возврат товара теперь можно за пару минут. Для этого нужно создать обращение на сайте «Сбермегамаркета» или в приложении для устройств на Android (для iOS функционал тоже скоро будет доступен). В обращении необходимо указать причину, добавить фотографии товара. Затем клиенту потребуется выбрать ближайший пункт для возврата.

Сразу после передачи товара деньги и использованные при покупке бонусы отправляются покупателю. Функцию перевозки до продавца «Сбермегамаркет» берет на себя, поэтому неважно, из какого региона продавец отправил товар.

Легкий возврат оформляется на один товарный лот за раз, при этом сумма габаритов товара не должна превышать 180 см, а вес — 10 кг. Упрощенная процедура возврата не распространяется на товары, доставку которых осуществляет продавец, или на заказы, оформленные с опцией самовывоза из магазина. Ограничение также действует на товары «М.Видео», «Эльдорадо» и Holodilnik.ru.

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Упрощенная процедура возврата также запущена для жителей Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы и Московской области, до конца 2022 г. «Сбермегамаркет» планирует масштабировать проект по всей России.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где можно найти более 9 млн товаров более чем от 8000 магазинов в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России.