«Мегамаркет» запустил «Журнал» — медиа для покупателей с рекомендациями и рейтингами товаров

Основная задача нового медиа-ресурса — помочь покупателям в выборе товаров перед покупкой.

На запуске рубриками-локомотивами стали «Как выбрать», «Рейтинги товаров» и «Что подарить»: медиа ежедневно публикует гайды для покупателей, составляет ранжированные тематические списки товаров и подборки идей для подарков. Работая над контентом, редакция опирается на аналитические данные площадки, такие как объёмы продаж, динамика спроса, пользовательские отзывы и вопросы. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

В пилотном режиме медиа тестирует рубрики «Советуем», «Осенняя подборка» и «Рецепты». Со временем «Журнал» планирует расширить рубрикатор.

Команда проекта — главный редактор, штатные редакторы, авторская группа и специалисты, отвечающие за адаптацию контента. В настоящий момент редакция также начинает работу с продавцами, имеющими экспертизу в определённой категории, а также рассматривает возможность сотрудничества с покупателями с уникальным и интересным читателю опытом.

Пользователи могут попасть в «Журнал» из поисковой выдачи и по ссылке в футере маркетплейса. В дальнейшем планируется создать больше точек входа внутри площадки.

Ольга Казьмина, руководитель управления бренда и коммуникаций «Мегамаркета»: «Бренд-медиа позволит маркетплейсу работать с пользователями на этапе активного поиска — перенаправлять такой трафик на сайт, подогревать интерес, помогать с выбором, и, в конечном счёте, конвертировать в покупку. В наших планах — расширять экспертность контента и количество рубрик, чтобы быть максимально полезными для читателей».