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«Сбермегамаркет» ввел ежедневные выплаты продавцам

Мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет» объявил о том, что с 16 марта по 16 июня 2022 г. будет ежедневно производить выплаты за доставленные заказы партнерам. Тарифная ставка за обработку платежей при этом останется неизменной. Инициатива вводится в целях поддержки продавцов в условиях высокой неопределенности и при необходимости будет продлена.

Начисления на расчетный счет продавца за вычетом комиссионного вознаграждения после получения денежных средств от покупателя «Сбермегамаркета» будут осуществляться: в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу — выплаты по товарной части (ранее — во вторник и пятницу); в среду — компенсация при использовании покупателем программы лояльности.

При ежедневных выплатах продавец получает деньги на следующий рабочий день после того, как статус заказа поменяется на «Доставлен». Если это произошло в понедельник, то деньги придут во вторник. Выплаты за пятницу, субботу и воскресенье будут производиться в понедельник.

На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1 тыс. городов России. На маркетплейсе доступно более 3,5 млн товаров более чем от 8 тыс. магазинов в 16 основных категориях, включая продукты, товары для дома и ремонта, детские товары, бытовую технику и многое другое.

«Сейчас мы сконцентрированы на обеспечении полного объема услуг и договоренностей для наших клиентов и партнеров. Маркетплейс работает стабильно: продавцы получают деньги без задержек, подключение новых партнеров происходит в штатном режиме, доставка заказов осуществляется в стандартные сроки. В условиях волатильности рынка и высокой стоимости рабочего капитала мы делаем всё возможное, чтобы продавцы получали свои средства максимально быстро и могли использовать их для дальнейшего развития бизнеса», — отметил Константин Маслов, коммерческий директор маркетплейса «Сбермегамаркет».

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