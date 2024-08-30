Срез «Мегамаркета»: на что растет спрос с наступлением осени

Эксперты «Мегамаркета» проанализировали, на какие товары растет спрос осенью, и дали прогноз на текущий сезон. Так, растут продажи товаров для новогоднего декора и домашнего уюта, настольных игр и зимнего спортивного инвентаря. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Тренд на покупку товаров для дома наблюдается с конца лета. В частности, осенью растет интерес к домашнему текстилю: спрос увеличивается в три раза относительно летнего периода. Покупатели присматриваются к настольным лампам, диффузорам и ароматическим палочкам. Заказы товаров из категории «Ароматы для дома» осенью в два раза выше, чем летом. Чаще всего такие покупки совершают клиенты 25–44 лет. «Зумеров» (18–34 лет) больше интересуют свечи — осенью спрос на них вырастает в 3-4 раза. Но самое удачное время для продажи свечей ー зима. Количество продаж в этот период на 75% больше, чем осенью.

С наступлением отопительного сезона также чаще покупают увлажнители и очистители воздуха: основываясь на данных прошлого сезона, спрос на них увеличивается в четыре раза относительно летних месяцев. Растёт и количество продаж увлажняющих кремов: из-за погодных условий и сухого климата в помещениях их покупают в два раза больше.

Согреваются россияне и горячими напитками. Ещк один тренд: осенью резко возрастает спрос на посуду, по сравнению с летом количество заказов увеличивается в 1,5 раза. Покупают кружки, термосы, термокружки, чашки, заварочные чайники и кофейники — заказы этих товаров увеличиваются в 2-3 раза относительно летнего периода, а пика достигают зимой.

Количество покупок настольных игр растет год от года, но также имеет ярко выраженную сезонность: осенью интерес к ним увеличивается в пять раз относительно лета и сохраняется высоким до конца зимы.

Скачок спроса на новогодние украшения и елки приходится на осень — продажи стартуют в октябре. Пик сезонности приходится на конец ноября и декабрь, в сравнении с началом сезона рост продаж достигает 300%.

В ноябре-декабре вчетверо растут продажи в категории «Товары для зимнего активного отдыха»: особенно активно заказывают лыжи, а вот коньки и сноуборды предпочитают покупать позже, в начале зимы.