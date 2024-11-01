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На «Мегамаркете» теперь можно заказать химчистку одежды

Перечень доступных к заказу на «Мегамаркете» услуг пополнился услугами химчистки. Предметы одежды и обуви заберут, обработают и привезут обратно — пользователю не нужно выходить из дома. На данный момент услуга доступна жителям Москвы. Первым партнером в нише химчисток стал сервис Airo. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Оформить услугу можно, зайдя в раздел «Услуги и цифровые товары» и кликнув на соответствующий баннер или же перейдя по прямой ссылке. Пользователю необходимо оставить заявку, после чего менеджер уточнит детали заказа, курьер заберет вещи и вернет их в срок до трех дней.

Отдать в химчистку можно не только одежду, но и обувь, включая сапоги и кроссовки. Для пользователей «Мегамаркета» действует скидка 50% на первый заказ услуги до 15 ноября.

Пресс-служба «Мегамаркета»: «Теперь покупатели могут не только заказать новую одежду на «Мегамаркете», но и отдать ранее купленные вещи в стирку или химчистку. Данная опция позволяет пользователям маркетплейса закрыть одну из ключевых потребностей, которая существует при покупке новых вещей и поддержать уже полюбившиеся. Проект планируется расширить, предложив опцию большему количеству регионов России»

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