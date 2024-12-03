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В «Мегамаркете» озвучили результаты «Черной пятницы»

Дни с 22 по 30 ноября 2024 г. на «Мегамаркете» пришлись на активную фазу ежегодной распродажи «Черная пятница». В последний день акции средний чек увеличился почти в три раза относительно дней без промо, а сумма самой крупной покупки составила 2,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Обладателем самой крупной покупки стал житель Республики Карелии, который приобрел автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,599 млн руб. В топе также телевизор Samsung за 649,999 тыс. руб. и игровой ноутбук от Lenovo за 563,89 тыс. руб., которые были приобретены жителями Москвы.

Основываясь на данных поисковых запросов на маркетплейсе в период распродажи, пользователи проявляют интерес к широкому спектру товаров: лидируют запросы по технике, также в топе поиска продукты питания, бытовые товары и товары для дома. При этом, несмотря на то, что за неделю распродажи пользователи чаще всего искали модели смартфонов от Apple, в итоге больше всего трат пришлось на смартфоны китайских производителей.

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Цифровизация

Наибольшее количество заказов было совершено в последний день акции, 30 ноября 2024 г. Тогда же зафиксирован самый высокий средний чек — 14863 руб., что на 176% выше, чем в первую неделю ноября 2024 г.. В лидерах по среднему чеку Камчатский край — 17 тыс. руб., в Магаданской области средний чек достиг 15,5 тыс. руб., а замыкает тройку лидеров Республика Саха (Якутия) со средним чеком в 12,5 тыс. руб.

В 2024 г. больше всего заказов было оформлено в категориях «Продукты питания», «Бытовая химия» и «Косметика и парфюмерия». Чаще всего пользователи заказывали средства по уходу за волосами, молочную продукцию и алкоголь. Лидерами по количеству заказов в период распродаж стали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Далее следуют Свердловская область и Краснодарский край.

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