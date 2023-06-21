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«Почта России» и «Сбермегамаркет» сокращают время получения заказов, оформленных на маркетплейсе

«Почта России» и «Сбермегамаркет» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому логистический оператор окажет услуги по сортировке и предпочтовой подготовке отправлений. Партнеры расширят сотрудничество на базе логистического центра почтового оператора в Новой Москве. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Подключение мощностей «Почты России» к обработке заказов позволит значительно сократить время с момента покупки на онлайн-площадке до выдачи товара клиенту. В течение дня «Сбермегамаркет» консолидирует отправки, которые продавцы сдают в пункты приема отправлений маркетплейса. В тот же день товары поступят в логистический центр «Почты России» для сортировки и дальнейшей передачи на последнюю милю по более чем 100 направлениям. Сервис уже запущен в Москве, далее партнеры планируют масштабировать его на другие регионы России.

«Сбермегамаркет — наш партнер с 2019 г. Сейчас мы развиваем сотрудничество сразу по нескольким направлениям: сортировочные услуги и хранение, выдача в почтаматах, развитие инфраструктуры для продавцов маркетплейса. Логистические центры «Почты» в регионах и максимальная география покрытия на последней миле позволят нашим клиентам оптимизировать логистику, сократить сроки доставки и стать ближе к покупателю», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Мы высоко ценим сотрудничество с «Почтой России» в направлении логистических операций. Данное партнерство даст возможность миллионам пользователей «Сбермегамаркет» спланированно получать свои заказы как можно скорее, даже в пиковые сезоны», — отметил Олег Дубровин, заместитель генерального директора по операциям, «Сбермегамаркет».

Компании рассчитывают, что в ближайшие месяцы «Почта» будет обрабатывать до 60 тыс. заказов в день, а общее количество операций в год может превысить 20 млн заказов.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. Сеть почтоматов насчитывает 7500 устройств. Курьеры «Почты» работают в более чем 14 тыс. населенных пунктов.

Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от товаров повседневного спроса и fashion до товаров длительного пользования с доставкой в более чем 1000 городов России.

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