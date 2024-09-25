«Мегамаркет» узнал, какую технику покупают россияне с началом учебного сезона

Аналитики «Мегамаркета» выяснили, какую электронику чаще всего покупают с началом учебного года.

В сезон подготовки к новому учебному году продажи ноутбуков вырастают более, чем в 2,5 раза относительно начала лета. Пик продаж приходится на сентябрь. Среди брендов в 2023 г. первым по продажам был Apple, но в 2024 г. его опередил Honor. Также популярны ноутбуки от Asus, Huawei, Lenovo и Acer. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Чаще всего ноутбуки покупают молодые люди до 35 лет. Они выбирают практичные модели: легкие или без большого зарядного устройства, чтобы можно было взять с собой.

Что касается планшетов, то их рассматривают как бюджетный и компактный аналог ноутбука. Ближе к осени продажи планшетов увеличиваются в два раза. В топ брендов по количеству заказов в этому году входят Xiaomi, Honor и Apple. Также среди покупателей популярны планшеты Huawei.

При выборе смартфона пользователи чаще останавливаются на бренде Samsung, на втором месте по популярности Xiaomi, на третьем — Realme и только на четвертом месте смартфоны от Apple. Пятерку лидеров замыкает бренд Tecno. Что касается «вечного выбора между Apple и Samsung», то в этом году последний опережает по популярности своего конкурента практически вдвое. Также в августе-сентябре растут продажи простых и доступных по цене смартфонов: Poco, Infinix, Honor.

Также в преддверии нового сезона увеличиваются продажи смарт-часов. Это связано с расширением ассортимента «умных» часов на российском рынке и снижением их средней стоимости. В августе-сентябре продажи смарт-часов увеличиваются в 16,5 раза относительно мая-июня. В 2024 г. покупатели предпочитают модели Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple. Также пользуются популярностью детские часы Aimoto.