Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

Находить понравившиеся одежду, обувь и аксессуары на «Мегамаркете» теперь поможет поиск по фотографиям. Пользователи могут загружать как фотографии отдельных предметов, так и целый образ — нейросеть подберет максимально похожие товары и предложит их списком. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Поиск по фотографиям работает благодаря технологии компьютерного зрения, которое было создано на основе платформы Layer от Сбербанка. Нейросеть обучалась более полутора лет — за это время через нее прошли миллионы фотографий из модных журналов, с дизайнерских показов и фотосессий.

«Можно сказать, что поиск по фото становится своеобразным стандартом в категории Fashion. С его помощью можно найти как отдельные предметы гардероба, так и собрать полноценный лук — например, по примеру популярного стиля, образа любимой звезды или конкретной модели с показа. Так, можно взять фотографию из модного журнала и за несколько мгновений подобрать максимально похожие товары, — положить их в корзину и заказать. Точность у технологии очень высокая — согласно данным тестирования, точность достигает 98%», — сказал Игорь Рожков, директор по маркетингу «Мегамаркета».

Нейросеть распознает не только одежду, но и пол, а также возраст человека на снимке. Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной, основанной на визуальном трансформере модели MiVOLO, которая упрощает поиск и позволяет давать более точные рекомендации. Например, нейросеть не будет предлагать платья для взрослых, если на фотографии изображен ребенок, а также предложит мужские предметы гардероба, если на снимке мужчина.

Благодаря усовершенствованным алгоритмам MiVOLO превосходит многие другие модели. Так, она справится с определением пола и предположит возраст даже в том случае, если в кадре нет лица или модель стоит спиной к камере. Нейросеть справляется лучше человека: как показывают тесты, при просмотре фотографий респонденты в среднем допускают погрешность до семи лет при определении возраста, тогда как алгоритмы – до четырех лет.

Загрузить в поиск можно изображения форматов jpg, jpeg и png, при этом нет ограничений в размере фотографии. Выдача происходит по наибольшему совпадению, а при необходимости все товары можно легко отфильтровать по категориям.

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«Так как нейросеть тренировалась на самых разных фотографиях, фон не имеет значения — это может быть даже простой снимок, где человек на улице или среди разнообразных атрибутов для фотосессии. Стоит учесть, что, если нужно найти какой-то конкретный аксессуар, например, очки или сумку, то лучше выбирать фотографии, где они полностью в кадре и крупным планом, иначе нейросеть в качестве рекомендаций будет подбирать сразу все вещи со снимка», — отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу «Мегамаркета».

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Маркетплейс «Мегамаркет» — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от товаров повседневного спроса и fashion до товаров длительного пользования с доставкой в более чем 1000 городов России. Для предпринимателей в сфере электронной и розничной торговли сервис создает канал продаж и предоставляет для этого всю необходимую инфраструктуру: интернет-витрину с трафиком порядка 20 млн уникальных пользователей, логистическую инфраструктуру на базе 17 распределительных складов от Калининграда до Владивостока, в восьми из которых продавцам оказывают услуги фулфилмента, а также маркетинг, расчетно-кассовое обслуживание и клиентский сервис.