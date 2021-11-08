Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн

Epam, глобальный поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявила результаты деятельности за III квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г.

Объем выручки компании вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем III квартала 2020 г. и составил $988,5 млн.

Численность сотрудников Epam составляет более 52650, в том числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%. По итогам всего 2021 г. Epam прогнозирует рост выручки как минимум на 40%.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны

«Транснефть» увеличила закупки российского ПО в 270 раз

Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel

Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft

Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей

Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021