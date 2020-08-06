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Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона

ПО Софт Бизнес Финансовые результаты

Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявила результаты деятельности за II квартал, закончившийся 30 июня 2020 г.

Объем выручки компании вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным показателем II квартала 2019 г. и составил $632,4 млн.

Численность сотрудников Epam составляет более 36,4 тыс. человек, в том числе 32,3 тыс. производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 9,7%

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