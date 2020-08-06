Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона

Рейтинг: Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения в России По итогам 2019 г. выручка 10 лидеров рейтинга выросла на 37%, до ₽7,2 млрд.

По итогам 2019 г. выручка 10 лидеров рейтинга выросла на 37%, до ₽7,2 млрд.