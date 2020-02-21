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В Selectel Lab впервые появились ARM-серверы

Интеграция Инфраструктура

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel предложил бесплатно протестировать серверы на базе процессоров Huawei Kunpeng 920.

Selectel Lab — виртуальная тестовая лаборатория. Новейшие ИТ-технологии и оборудование от партнеров Selectel попадают в нее сразу после премьеры. Познакомиться с новинками и испытать их в Selectel Lab может самый широкий круг энтузиастов.

Первым в Selectel Lab процессором на архитектуре ARM стал Kunpeng 920. По заявлениям Huawei, это самый производительный процессор среди основанных на данной архитектуре аналогов. Также компания сообщает о его высокой энергоэффективности.

Сейчас для тестов в Selectel Lab доступны ARM-серверы Huawei Taishan 200 2280 с процессорами Kunpeng 920. Они спроектированы для анализа и хранения данных, сложных вычислений и ускорения работы приложений.

Selectel Lab облегчает знакомство с технологических новинок. Доступ в виртуальную лабораторию открыт всем желающим, а тесты всегда бесплатны. Помимо ARM-серверов сейчас в Selectel Lab доступны для тестирования продукты Intel, AMD, Nvidia и других ведущих вендоров.

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