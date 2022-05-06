Китай в рамках импортозамещения выбросит на свалку десятки миллионов американских ПК

Власти Китая обязали госсектор в течение двух лет полностью избавиться от иностранных ПК и заменить их на китайские. В центральных правительственных учреждениях замене подлежат свыше 50 млн компьютеров, но в итоге общее их число окажется значительно больше, поскольку кампания по импортозамещению обязательно затронет и региональные власти.

Импортозамещение по-китайски

Власти Китая приказали центральным правительственным учреждениям и поддерживаемым государством корпорациям заменить персональные компьютеры иностранных брендов отечественными альтернативами. На решение этой задачи им выделено всего два года, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков издания, это одно из самых агрессивных на май 2022 г. усилий Пекина по отказу ключевых зарубежных технологий в госсекторе.

Стремительное импортозамещение в китайском стиле начнется сразу после майских праздников. В общей сложности замене будут подлежать, по меньшей мере, 50 млн персональных компьютеров, утверждают знакомые с планом властей источники Bloomberg. Более того, 50 млн ПК – это лишь те, что используются в центральном правительстве, то есть итоговое количество иностранных компьютеров, от которых откажется Китай, может оказаться значительно больше.

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Программа импортозамещения в данном случае касается не только «железа». Власти Китая не хотят видеть в госсекторе компьютеры, работающие на иностранных ОС, поэтому меняться они будут на китайские ПК с предустановленной отечественной операционкой. На какую именно систему перейдут китайские чиновники, неизвестно – в КНР существует внушительное количество местных ОС, в большинстве своем построенных на Linux.

Выпад в сторону США

Новое решение китайских властей – это часть десятилетней кампании КНР по отказу от импортных технологий в пользу отечественных. Делается это для того, чтобы страна как можно меньше зависела от изменений в мировой геополитической обстановке и от других стран, в особенности от США. Со Штатами Китай находится в состоянии торговой войны, которую еще в 2018 г. затеял экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump).

Стремительное импортозамещение ПК в госсекторе ударит в первую очередь по американским компаниям HP и Dell. В Китае они находятся на третьем месте по объемам продаж после компании Lenovo. К слову, все три вендора предпочли уйти с российского рынка после начала спецоперации.

В основе всего этого лежит ситуация, в которой оказалась компания Huawei. Она является рычагом давления на Китай со стороны США в торговой войне и регулярно подвергается санкциям. Дошло до того, что она была вынуждена продать дочернюю компанию Honor по производству смартфонов и прочих гаджетов, после чего оказалась перед риском потери еще и серверного бизнеса.

Власти Китая не хотят, чтобы в подобной ситуации оказались и другие техно-гиганты страны. Также они не намерены ограничиваться лишь центральным правительством. Региональные органы управления тоже будут вынуждены отказаться от иностранных компьютеров – на них кампания по импортозамещению распространится в течение ближайших двух лет.

Американцам важен рынок Китая

КНР еще в начале прошлого десятилетия начал процесс импортозамещения в сфере технологий в госучреждениях, но на первых этапах, до начала торговой войны, он шел медленно. Власти постепенно исключают те или иные программные и аппаратные решения из официальных списков закупок.

В ответ на это американские ИТ-гиганты, включая Hewlett Packard Enterprise и Microsoft, создали совместные предприятия с компаниями, поддерживаемыми правительством Китая, для получения заказов от самых богатых государственных компаний. Этот процесс долгое время сопровождался нехваткой программного обеспечения и чипов, разработанных непосредственно в Китае, что и вынуждало пользователей полагаться на импортное оборудование.

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Все изменилось в последние годы, когда местные техно-корпорации, в том числе Inspur и Lenovo, завоевали долю мирового рынка. Но нельзя не отметить, что продукты по-прежнему используют американские компоненты, среди которых процессоры и чипсеты Intel и AMD.

Процессоры пока не тронут

По оценке Bloomberg, именно Lenovo может стать основным поставщиком компьютеров для госсектора Китая, что позволит ей резко нарастить продажи – как минимум на 50 млн ПК в течение ближайших двух лет. Напомним, что ПК-бизнес Lenovo начался с покупки оного в 2004 г. у американской компании IBM. По итогам 2021 г. Lenovo стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире.

Компания также планирует отказаться от процессоров Intel и AMD в своих устройствах. Он располагает собственным подразделение по разработке чипов. Также у него есть доли как минимум в 15 компаниях, занимающихся разработкой полупроводников.

По данным источников Bloomberg, новая директива правительства об импортозамещении коснется, вероятнее всего, лишь брендов ПК и программного обеспечения, но не затронет так называемые «труднозаменяемые» компоненты. К их числу относятся процессоры. Основной упор по части софта будет сделан на отказ от продукции Microsoft, в особенности от операционных систем Windows. Microsoft, отметим, тоже ушла из России после начала спецоперации.

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Еще в марте 2020 г. власти Китая инициировали разработку новой системы Unity Operating System в рамках постепенного отказа от Windows. Система создается в версиях для ПК и серверов и базируется на китайском Linux-дистрибутиве, в основе которого лежит Debian. Стабильная версия UOS вышла в январе 2020 г. Вместе с UOS и Deepin Китай разрабатывает еще несколько национальных систем – Kylin, NeoKylin Linux и Ubuntu Kylin.

Программа за программой

Новая идея властей Китая по импортозамещению ПК и софта в госсекторе – далеко не первая за последние три года. Так, еще в начале декабря 2019 г. они разработали план по полному отказу от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов.

Эта стратегия рассчитана ровно на три года и должна будет завершиться в конце 2022 г. Согласно плану, импортозамещение должно быть 100-процентным, но, судя по тому, что теперь речь идет еще о двух годах постепенного отказа от западных компьютеров, срыв сроков выполнения первой кампании почти неизбежен.