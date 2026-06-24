Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах

Китайский суперкомпьютер LineShine стал самым производительным в мире и возглавил рейтинг TOP500. Решение построено на китайских процессорах с британской архитектурой ARM. За первое место Китай соревновался с США, и победил он с большим отрывом. Российские суперкомпьютеры не вошли даже в первую сотню.

Чистая победа Китая

Китайский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два раза в год (в июне и ноябре) и состоящий из 500 позиций.

Первое место Китай отнял у США. В ноябре 2025 г. лидером был американский суперкомпьютер El Capitan, да и в целом США тогда заняли все три первых места, тогда как Китай был лишь на 24-й позиции с суперкомпьютером Sunway TaihuLight.

Теперь же у El Capitan лишь «серебро». Его максимальная производительность – 1,809 экзафлопс в бенчмарке HPL против 2,198 экзафлопс у LineShine. В топ-5, помимо КНР, вошли США и Германия, а в топ-10 есть решения из Италии, Японии и Швейцарии.

Суверенный или нет

LineShine установлен в Национальном суперкомпьютерном центре (NSC) в Шэньчжэне. В нем не используется «железо» американских компаний Nvidia, Intel или AMD. Он состоит из китайских ARM-процессоров LX2 с частотой 1,55 ГГц и 304 ядрами внутри, которые объединены платформой LingKun.

Китай менее чем за год поднялся с 24-й строчки на первую

В общей сложности в LineShine насчитывается 13,79 млн вычислительных ядер, которые «общаются» между собой посредством интерконнекта LingQi. Суперкомпьютер работает на базе китайского Linux-дистрибутива Kylin.

Однако все перечисленное вовсе не означает, что LineShine – полностью китайская разработка. Как пишет The Register, все его процессоры хоть и созданы в Китае и имеют кастомные ядра, но основываются на архитектуре Armv9 британской компании ARM. «Так что это победа для Великобритании», – добавляет The Register.

Также стоит отметить, что в разработке Kylin принимали участие специалисты со всего мира.

Еще не предел

В официальном пресс-релизе, посвященном победе LineShine в рейтинге TOP500, сказано, что этот суперкомпьютер включает в себя 20,48 тыс. вычислительных узлов. Отмечено также, что LineShine стала первой системой в списке TOP500, превысившей 2 экзафлопса устойчивой производительности в вычислениях с двойной точностью, используя только процессоры.

Rafik Wahba / Unsplash Китай реализовал далеко не весь запас производительности своего нового суперкомпьютера

По мнению авторов рейтинга, в будущих тестах LineShine может показать лучшие результаты, поскольку на этот раз в тестах, проведенных в рамках подготовки к составлению списка TOP500 за июнь 2026 г., суперкомпьютер достиг примерно 80% от своего теоретического пика в 2,736 экзафлопс.

Курс на импортонезависимость

Новость о том, что LineShine возглавил рейтинг суперкомпьютеров TOP500, появилась на фоне того, что правительство Китая все чаще направляет местные организации на закупку технологий китайского производства. Пекин стремится уменьшить зависимость от иностранной продукции.

Коммунистическая партия Китая понимает, что зависимость от импорта может помешать этим амбициям, и запрет США на продажу графических процессоров в Поднебесную является убедительным доказательством необходимости контроля над цепочками поставок технологий. И теперь Пекин может указать на свою политику, позволившую создать самый мощный в мире компьютер.

Вполне возможно, что в будущем Китай сможет добиться еще лучших результатов, поскольку его индустрия графических процессоров находится на начальной стадии развития и в настоящее время производит продукцию, производительность которой отстает от Nvidia и AMD на четыре-пять лет.

А что же Россия

Российские суперкомпьютеры тоже присутствуют в рейтинге TOP500. Но, во-первых, построены они вовсе не на российских процессорах, а на американских, во-вторых, они крайне далеки не только от первого места в списке, но и в целом от первой десятки лидеров.

В рейтинге TOP500 за июнь 2026 г. самый производительный российский суперкомпьютер находится на 101-м месте, то есть он не вошел даже в первую сотню. Это «Червоненкис» от «Яндекса», и собран он на американском «железе» – процессорах AMD Epyc 7702 и ускорителях графики Nvidia A100.

Следом идет «Галушкин», тоже от «Яндекса». У него 134-е место в рейтинге и те же основные компоненты. Суперкомпьютер «Ляпунов» (очередное детище «Яндекса») закрепился на 161-м месте (AMD Epyc 7662, Nvidia A100), а Christofari Neo образца 2021 г. (Сбербанк, Nvidia DGX A100, AMD Epyc 7742) – на 167-м месте.

Наихудший результат в нынешнем рейтинге TOP500 среди российских суперкомпьютеров – у Christofari от Сбербанка, это суперкомпьютер, вышедший в 2019 г. Он состоит из ускорителей Nvidia DGX-2 и процессоров Intel Xeon Platinum 8168 и находится на 256-м месте.