Приложение TerraMaster Photos получило обновление

Компания TerraMaster объявила о масштабном обновлении приложения Photos. Новая версия разработана с учетом растущих потребностей пользователей, работающих с большими фотобиблиотеками, и предлагает улучшенный интерфейс просмотра, расширенные возможности организации фотографий с помощью ИИ, а также новую функцию обнаружения дубликатов фотографий.

Новое приложение Photos получило полностью обновленный интерфейс просмотра фотографий с тремя уровнями отображения миниатюр, навигацией по временной шкале и поддержкой сочетаний клавиш, помогая пользователям просматривать, фильтровать и находить нужные фотографии.

Кроме того, новая версия Photos расширяет возможности организации фотографий с помощью ИИ, поддерживая распознавание людей, сцен и местоположений, что позволяет пользователям быстрее находить нужные фотографии, в том числе в больших фотобиблиотеках.

Результаты распознавания с помощью ИИ можно добавлять в альбомы одним нажатием, сокращая время, необходимое для ручного поиска фотографий, создания альбомов и организации контента.

Также компания предлагает новую функцию обнаружения дубликатов фотографий, которая автоматически выявляет и группирует одинаковые изображения, позволяя пользователям сократить количество дублирующегося контента и освободить дополнительное пространство для хранения данных.

Более того, в сочетании с NAS TerraMaster приложение Photos способно объединять фотографии со смартфонов, камер, компьютеров и других устройств в одном месте для резервного копирования, просмотра, организации, поиска и очистки.

Обновлённая версия Photos также включает ряд оптимизаций производительности для работы с большими фотобиблиотеками, обеспечивая более плавную работу при управлении большими коллекциями фотографий.