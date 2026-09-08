Разделы

ПО Софт
|

Приложение TerraMaster Photos получило обновление

Компания TerraMaster объявила о масштабном обновлении приложения Photos. Новая версия разработана с учетом растущих потребностей пользователей, работающих с большими фотобиблиотеками, и предлагает улучшенный интерфейс просмотра, расширенные возможности организации фотографий с помощью ИИ, а также новую функцию обнаружения дубликатов фотографий.

Новое приложение Photos получило полностью обновленный интерфейс просмотра фотографий с тремя уровнями отображения миниатюр, навигацией по временной шкале и поддержкой сочетаний клавиш, помогая пользователям просматривать, фильтровать и находить нужные фотографии.

Кроме того, новая версия Photos расширяет возможности организации фотографий с помощью ИИ, поддерживая распознавание людей, сцен и местоположений, что позволяет пользователям быстрее находить нужные фотографии, в том числе в больших фотобиблиотеках.

Результаты распознавания с помощью ИИ можно добавлять в альбомы одним нажатием, сокращая время, необходимое для ручного поиска фотографий, создания альбомов и организации контента.

Также компания предлагает новую функцию обнаружения дубликатов фотографий, которая автоматически выявляет и группирует одинаковые изображения, позволяя пользователям сократить количество дублирующегося контента и освободить дополнительное пространство для хранения данных.

Более того, в сочетании с NAS TerraMaster приложение Photos способно объединять фотографии со смартфонов, камер, компьютеров и других устройств в одном месте для резервного копирования, просмотра, организации, поиска и очистки.

Обновлённая версия Photos также включает ряд оптимизаций производительности для работы с большими фотобиблиотеками, обеспечивая более плавную работу при управлении большими коллекциями фотографий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IdM, IAM или PAM? Разбираемся в системах управления доступом

«Крестный отец ИИ» призвал запретить сверхмощные нейросети: Они могут уничтожить человечество

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

«Умные» телевизоры LG тайно записывают разговоры в комнате и сканируют локальные сети. Россияне тоже в опасности

Заказчики пересматривают выбор платформ виртуализации

Русскоязычный пользователь потерял $2 миллиона, перейдя по ссылке в ChatGPT

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще