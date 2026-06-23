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TerraMaster представила 4-дисковый NAS F4-425 Pro на базе TOS 7 с функциями ИИ

Компания TerraMaster сообщила о начале глобальных поставок нового 4-дискового NAS-устройства F4-425 Pro.

Устройство работает под управлением TOS 7 – операционной системы с интегрированными ИИ-функциями. Среди заявленных возможностей – управление на естественном языке, локальная обработка данных и инструменты для настройки системы, управления хранилищем и развёртывания приложений.

По данным компании, пользователи могут выполнять ряд операций через текстовые запросы на естественном языке, включая настройку системы и управление хранилищем.

«TOS 7 – это первая в отрасли операционная система, разработанная с учётом ИИ на самом глубоком уровне. В паре с F4-425 Pro она даёт создателям, малому бизнесу и домашним пользователям интеллектуальную и интерактивную крепость для данных, которая активно защищает их важнейшие файлы», – сказал руководитель продуктов TerraMaster.

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F4-425 Pro оснащён 8-ядерным процессором Intel N350 с энергопотреблением 7 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и двумя сетевыми портами 5 GbE.

При использовании агрегации каналов совокупная пропускная способность может достигать 1010 МБ/с. Производительности устройства, по данным производителя, достаточно для работы с видеоматериалами 4K и 8K, одновременного доступа нескольких пользователей, а также запуска виртуальных машин и контейнеров Docker.

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