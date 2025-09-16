Разделы

TerraMaster представила четырехдисковый NAS F4-425

Компания TerraMaster представила четырехдисковый NAS F4-425, разработанный как высокопроизводительный центр хранения данных и развлечений для современного цифрового дома. Являясь обновленной версией F4-212, F4-425 отходит от архитектуры ARM. Даже в своем начальном домашнем NAS он использует мощный процессор Intel x86, обеспечивая до 40% повышения производительности по сравнению с аналогичными продуктами на ARM.

F4-425 оснащен четырехъядерным процессором Intel N5095 и 4 ГБ оперативной памяти DDR, что обеспечивает 40% прироста производительности по сравнению с устройствами на ARM, с легкостью справляясь с 4K-транскодированием и многозадачностью. Его порт 2.5GbE достигает скорости передачи данных до 283 МБ/с, что в 2,5 раза быстрее, чем гигабитные сети. Операционная система TOS 6 с более чем 370 улучшениями предлагает на 60% лучшую отзывчивость, на 90% более быструю загрузку приложений и бесперебойную работу.

Интеллектуальный ИИ-альбом. Интеллектуальный ИИ-альбом “Photos” использует локальные алгоритмы ИИ для автоматического распознавания лиц, домашних животных и сцен на фотографиях (например, «Семейная встреча»), повышая эффективность классификации на 50% и позволяя искать среди миллионов снимков за считанные секунды. С помощью приложения TNAS Mobile можно просматривать и делиться фотографиями в любое время и в любом месте.

Домашний кинотеатр, развлечения. Благодаря поддержке аппаратного декодирования 4K H.265 и совместимости с Plex, Emby, Jellyfin и протоколами uPnP/DLNA F4-425 превращает гостиную в частный кинотеатр. Фильмы, телешоу и домашнее видео транслируются без задержек на smart-телевизоре, с планшета или телефона с плавным, бесперебойным качеством видео. Plex предлагает интерфейс в стиле Netflix, Emby поддерживает удаленный доступ, а Jellyfin имеет открытый исходный код, что делает их простыми в использовании даже для детей.

Безопасное резервное копирование. TerraSync и CloudSync обеспечивают seamless-синхронизацию между ПК, Mac и мобильными телефонами с облачными хранилищами (такими как Google Drive и OneDrive). Оснащенные модулем безопасности SPC, двухфакторной аутентификацией OTP, 256-битным TLS-шифрованием и безопасной изоляцией, они защищают от ransomware. Снапшоты TFSS могут восстановить до 32 исторических версий. Эластичный массив TRAID сокращает пространство для хранения на 30%, обеспечивая безопасность данных.

Глубокая интеграция в цифровой дом. F4-425 является цифровым хабом умного дома, взаимодействуя с телефоном для поиска фотографий и видео. Его медиасервер предлагает широкую совместимость, создавая общий развлекательный опыт для всего дома. TNAS Mobile делает удаленный доступ таким же простым, как использование смартфона. Платформа Docker также предоставляет разработчикам более открытую систему и более богатый опыт виртуализации.

F4-425 отличается удобным для пользователя дизайном. TNAS Mobile поддерживает инициализацию, резервное копирование и удаленный доступ одним касанием с мобильного устройства. Безвинтовая съемная кассета Push-Lock позволяет заменить диск всего за 10 секунд. Объем хранилища до 120 ТБ и интерфейс USB 3.2 10 Гбит/с поддерживают внешнее расширение для удовлетворения большого количества потребностей в хранении. Уровень шума всего 21 дБ делает его энергоэффективным и тихим, обеспечивая спокойную домашнюю обстановку.

