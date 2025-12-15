TerraMaster официально запустил бета-версию TOS 7

TerraMaster официально запустил публичную бета-версию TOS 7. Долгожданный выпуск, который разрабатывался почти два года командой из более чем 100 инженеров, не только отмечает 15-летие операционной системы TOS, но и знаменует ее трансформацию из простого инструмента хранения в полнофункциональную приватную облачную платформу. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

В 2011 г. TOS 1.0 дебютировала вместе с самым первым NAS-продуктом TerraMaster. Тогда интерфейс был минималистичным — можно было создавать общие папки, включать SMB и добавлять несколько учетных записей пользователей.

Пятнадцать лет спустя TOS эволюционировала до своего седьмого поколения. NAS TerraMaster теперь может с легкостью служить файловым сервером, хостом для виртуальных машин, рабочей станцией разработчика, платформой для онлайн-сотрудничества.

Построенная на новом ядре (обновленном до Linux 6.12) и полностью обновленном дизайнерском языке, TOS 7 содержит 90% перерисованных иконок и более тысячи усовершенствованных деталей взаимодействия, делая каждую операцию более интуитивной, плавной и быстрой.

TOS 7 впервые предоставляет полный root-доступ при бесшовной интеграции официальных репозиториев Ubuntu. Разработчики теперь могут устанавливать Nginx, Node.js, Python, базы данных или компиляторы с помощью apt — превращая NAS в полностью доступный по SSH Linux-сервер без джейлбрейка и без сторонних плагинов.

Встроенный модуль Виртуальных Машин (ВМ) позволяет развернуть Windows, Linux, macOS (на поддерживаемом оборудовании) или любой дистрибутив одним кликом.

TOS 7 нативно интегрирует онлайн-офисные инструменты, поддерживающие просмотр в реальном времени и совместное многопользовательское редактирование файлов Word, Excel и PowerPoint. Документы сохраняются прямо на NAS — без стороннего облака, без дополнительных плат подписки. Изменения синхронизируются за секунды, повышая продуктивность команды на 100%. Данные всегда под контролем.

Собственная глобальная поисковая система TerraMaster сочетает обратное индексирование, мониторинг файлов в реальном времени на уровне ядра и асинхронное I/O-кэширование для выполнения полного сканирования диска за секунды для миллионов файлов — в 10 раз быстрее, чем TOS 6, с точностью поиска на 120% выше.

Система разрешений была расширена с трех базовых типов до 13 комбинируемых доменных ACL-политик с полностью настраиваемыми правилами (например, «отдел может только читать/записывать определенные папки и ему запрещено удаление»). Время настройки на 99,6% меньше, чем в TOS 6 — сложные авторизации выполняются за секунды — находя баланс между безопасностью данных и гибким контролем доступа.

Преимущества обновленного TOS 7: ускорена установка ОС и рабочих процессов виртуализации; установлена центральная корзина для всех общих папок; возможность восстановления случайно удалённых файлов одним кликом; встроена регулировка скорости конкретных приложений или устройств, чтобы BT-загрузки или резервное копирование не забивали всё соединение; переработан центр уведомлений, где можно выбрать только интересующие оповещения; преобразована работа с файлами, внедрена полная поддержка GUI; расширена экосистема приложений: App Center теперь имеет 10 новых категорий, развёртывание Docker в один клик, логи в реальном времени, а также распределённая сеть TNAS.online; проведена глубокая интеграция с мобильным приложением TNAS.