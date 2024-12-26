TerraMaster запустила новую версию TNAS Mobile 3 с улучшенными функциями для управления NAS

Компания TerraMaster выпустила новое приложение TNAS Mobile 3, совместимое с последней версией TOS 6. Обновленное приложение включает улучшенный интерфейс, TNAS Online, резервное копирование фотографий и функцию быстрой инициализации.

Новые функции TNAS Mobile 3: улучшенное управление TNAS Online. Обновление до TNAS Online 2 обеспечило пятикратное увеличение скорости работы, обеспечивая более стабильный и быстрый мобильный доступ; инициализация NAS одним нажатием. Теперь пользователи могут инициализировать TNAS непосредственно с мобильного устройства. Упрощенный процесс позволяет быстро развернуть и инициализировать систему TOS; полная совместимость с TOS 6. Безупречная интеграция с последней версией операционной системы TOS 6, пользователи могут исследовать все функции системы прямо с мобильного устройства; оптимизация UI и резервного копирования фотографий. Теперь приложение TNAS Mobile 3 обладает более чистым и интуитивно понятным интерфейсом, что улучшает пользовательский опыт. Процесс резервного копирования фотографий был улучшен для повышения эффективности и стабильности; управление медиаиндексами. Приложение также представляет новую функцию управления медиаиндексами. Умное индексирование позволяет быстро находить медиафайлы на TNAS и предоставляет удобство активации в один клик на разных платформах; управление пользователями. Добавлена новая функция управления пользователями, которая позволяет администраторам централизованно управлять и контролировать доступ пользователей более эффективно. Также включена возможность гибкого распределения и контроля прав доступа; управление общими папками.

Теперь приложение включает улучшенное управление общими папками. Пользователи могут легко создавать и редактировать общие папки с детализированным контролем доступа.

Новая версия TNAS Mobile 3 V3.3.038 доступна для загрузки и установки через Google Play Store и Apple App Store.