Новый клиент TNAS PC и приложение TNAS Mobile 3 от TerraMaster. Универсальное решение для резервного копирования данных и надежный инструмент для удаленного доступа

Компания TerraMaster — производитель профессиональных инновационных продуктов для хранения данных, как для домашнего, так и для корпоративного использования — выпустила новую версию приложения TNAS PC для компьютеров с ОС Windows и macOS. В этой версии предусмотрена возможность сканировать локальную сеть для поиска устройств TNAS, удобное управление устройством, поддержка входа пользователей в систему, удаленный доступ, пробуждение по локальной сети и функции для работы с сетевыми дисками. В сочетании с клиентом TNAS Mobile 3 приложение представляет собой идеальное решение для резервного копирования данных, которое не только обеспечивает безопасность данных и удобное управление ими, но и позволяет пользователям сохранять резервные копии файлов в самых разных условиях. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

В клиенте TNAS PC, созданном с учетом особенностей управления устройствами TNAS, реализован ряд новых функций, таких как ярлыки приложений, панель управления данными, сервер TerraSync и удаленный доступ. Пользователям больше не нужно обращаться к веб-порталу NAS. Чтобы быстро и легко справляться с различными задачами, им достаточно воспользоваться удобным доступом к TNAS при помощи ярлыков приложений. Панель управления данными выполняет синхронизацию данных с системой TOS и содержит точную информацию о рабочем состоянии модулей устройств. Это позволяет пользователям отслеживать загрузку ЦП, памяти, жестких дисков, а также сетевой трафик. А при помощи сервера TerraSync удобно не только создавать задачи синхронизации данных на компьютере и устройстве TNAS, но и управлять ими. Кроме того, клиент TNAS PC позволяет добавлять устройства TNAS в список удаленного доступа. При наличии интернет-подключения пользователи могут удаленно подключаться к своим устройствам и управлять ими откуда угодно.

Мобильное приложение TNAS Mobile 3 предназначено для резервного копирования контента на мобильных устройствах iOS и Android. С его помощью пользователи могут в любое время и в любом месте создавать резервные копии любых материалов, таких как изображения, видео и контакты со смартфона на устройствах TNAS. Благодаря понятному и удобному интерфейсу процесс резервного копирования предполагает лишь несколько простых действий. А ещё в приложении TNAS Mobile 3 есть функция автоматического создания резервных копий. Пользователю достаточно установить нужные интервалы, и резервное копирование будет выполняться автоматически в фоновом режиме. В этом случае пользователю не придется больше ничего делать вручную.

Пользователи приложения TNAS Mobile 3 могут создавать резервные копии данных со своих смартфонов на устройствах TNAS. Обращаясь к серверу TerraSync через клиент TNAS PC, можно синхронизировать данные между устройством TNAS и компьютером. Это позволяет наладить надежный обмен данными между мобильными устройствами, компьютерами и TNAS. Клиент TNAS PC в сочетании с приложением TNAS Mobile 3 представляет собой универсальное решение для управления данными мобильных устройств, позволяющее пользователям с легкостью синхронизировать данные, управлять ими и сохранять их резервные копии как дома или в офисе, так и в пути.

Клиент TNAS Mobile 3 теперь доступен для скачивания и установки в Google Play и Apple App Store.