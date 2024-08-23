Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad

Intel остановила работу над проектом открытого кодировщика видео, который работал с кодеком H.265/HEVC. Этот кодек активно поддерживает Apple, позволяя записывать в нем ролики на iPhone и iPad. У него значительно лучше степень сжатия в сравнении с предшественником H.264, который в iPhone тоже поддерживается.

Новая жертва Intel

Компания Intel в стремлении сократить свои расходы на фоне мрачных финансовых отчетов за последние несколько кварталов прекратила разработку открытого и бесплатного кодировщика видео SVT-HEVC. Он предназначен для работы с высокоэффективным кодеком H.265/HEVC, который используется при записи видеороликов на Apple iPhone и iPad. В настройках этих устройств можно выбрать более распространенный кодек H.264/AVC, но H.265/HEVC сжимает видео на 25-50% лучше при том же уровне качества итогового видеоряда.

На сворачивание разработки проекта SVT-HEVC обратили внимание эксперты портала Phoronix. Intel за последние несколько месяцев сильно урезала свои расходы – она уволила около 20 тыс. человек, чтобы не платить им зарплату, а также сильно сократила траты на маркетинг, и все это на фоне более чем 1,6-миллиардного чистого убытка, полученного по итогам II квартала 2024 г. Для нее это почти рекорд – убыток в размере около $3 млрд, ставший крупнейшим в ее более чем полувековой истории, она получила в I квартале 2023 г.

Брошенное детище

Кодировщик SVT-HEVC или Scalable Video Technology-High Efficiency Video Coding Intel развивала как минимум на протяжении пяти лет. Это проект с полностью открытым исходным кодом, и у него есть собственный профиль в репозитории GitHub, где первая публикация состоялась в августе 2019 г. На тот момент Intel выложила кодировщик версии 1.4.0.

К моменту выхода материала SVT-HEVC дорос до версии 1.5.1, датированной началом июня 2021 г., то есть проект не обновлялся на протяжении более чем трех последних лет. Intel никогда не объясняла, чем продиктовано столь длительное отсутствие новых сборок SVT-HEVC.

Теперь же в репозитории проекта сказано, то заниматься дальнейшим его развитием Intel больше не будет. При этом она открыто заявила, что все желающие могут начать создавать его форки без каких-либо ограничений.

Для чего это нужно

Intel развивала SVT-HEVC с оглядкой исключительно на собственные процессоры, притом строго серверные. При разработке кодировщика для нее не существовали не ее Pentium, Core и пр., равно как и вся немаленькая линейка процессоров AMD.

Безусловно, SVT-HEVC поддерживал различные процессоры, но оптимизирован был строго под Xeon D, а также под Xeon Scalable. Впрочем, как пишет Phoronix, на чипах AMD Epyc он тоже демонстрировал хорошие показатели, хотя, по-видимому, это было побочным явлением.

А нужен кодировщик, как следует из названия класса ПО, для кодирования видео. В данном случае SVT-HEVC использовал очень перспективный, но пока еще не очень широко распространенный кодек H.265/HEVC. Тормозом развития популярности этого кодека долгое время служил, помимо прочего, тот факт, что пережатые с его помощью ролики или некорректно воспроизводились в Chrome и других браузерах на его основе, или не проигрывались вообще. Редакция CNews в первые столкнулась с этой проблемой весной 2022 г. – Chrome воспроизводил только аудиодорожку ролика, сжатого при помощи H.265/HEVC, а вместо видеоряда был лишь черный экран.

Очередной проигрыш конкурентам

К моменту выхода материала достоверной информации об отказе Intel от дальнейшего развития проекта SVT-HEVC в открытом доступе не было, а сама Intel хранила молчание. Но SVT-HEVC – это далеко не единственный кодировщик видео, работающий с кодеком H.265/HEVC и имеющий открытый исходный код. Как пишет Phoronix, в современном мире существует несколько более продвинутых аналогов SVT-HEVC. В качестве примера привели кодировщики Kvazaar и x265.

Другими словами, Intel не выдержала конкуренцию в этой сфере. То же сейчас происходит и на рынке х86-процессоров, где Intel доминировала на протяжении нескольких десятилетий. Так, в III квартале 2016 г. (1 июля – 30 сентября) ее доля этого рынка была на уровне 82,5% против 17,5% у AMD, а спустя восемь лет, в III квартале 2024 г., у Intel осталось лишь 63,5%, тогда как доля AMD почти удвоилась, достигнув 33,5% (данные Statista.com).