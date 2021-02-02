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HCTT выбрал серверы Lenovo ThinkSystem SE350 для оснащения национального мобильного комплекса связи

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG) предоставила серверы Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server для оснащения систем профессиональной широкополосной радиосвязи «Маквил» холдинга «Нирит-Синвей телеком технолоджи» (HСTT). На базе «Маквил» HTTC разрабатывает национальную технологическую платформу, которая обеспечит независимую от иностранных вендоров инфраструктуру профессиональной связи для государственных, ведомственных и корпоративных пользователей. В скором времени чип «Маквил» может стать основой будущей суверенной российской системы 5G.

Технология «Маквил» разработана для критически важных коммуникаций и предоставляет сотрудникам экстренных служб, органов правопорядка и крупных промышленных предприятий устойчивую связь, которая доступна при любых обстоятельствах. Мобильный комплекс поддерживает транкинговую и телефонную связь, передачу видео и данных, телеметрию, мультимедийные сервисы, геопозиционирование и диспетчеризацию.

Для обеспечения устойчивости связи компании было необходимо оборудование, которое совпадает с требованиями распределенной сети и сохраняет высокие вычислительные мощности. Кроме того, серверы должны были сохранять устойчивость при предельно высоких и низких температурах с разным уровнем влажности атмосферного воздуха. Для решения этих задач были выбраны устройства Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server.

Серверы Lenovo образуют ядро системы, которую можно использовать при полном отсутствии связи, предоставляя при этом весь спектр услуг «Маквил». Комплексы позволяют за 40 минут развернуть сеть беспроводной профессиональной связи для обеспечения работы сотрудников за пределами зоны охвата региональных сетей «Маквил».

Периферийный сервер Lenovo ThinkSystem SE350 в форм-факторе 1U половинной ширины разработан с учетом требований удаленных площадок, что поддерживает необходимый уровень производительности. Lenovo ThinkSystem SE350 представляет собой компактный сервер половинной ширины и малой глубины на процессорах Intel Xeon D-2100. Он может работать при температуре окружающей среды до +55С, в условиях запыленности и вибрации.

«Разработки компании Lenovo помогут нам создать платформу для российских сетей нового уровня и инфраструктуру для профессиональной связи», — комментирует Шорин Александр Олегович, технический директор «Нирит-Синвей телеком технолоджи» (НСТТ).

«В модели Lenovo ThinkSystem SE350 поддерживается технология безопасности ThinkShield, которая включает в себя хранилище шифрованных ключей, защищенный BIOS, защищенные беспроводные подключения и LTE. Таким образом, уровень безопасности услуг НСТТ останется на высоком уровне», — отмечает Роман Бобров, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Lenovo Data Center Group.

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