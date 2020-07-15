Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation P620 на базе AMD Ryzen Threadripper PRO

Lenovo представила ThinkStation P620 в форм-факторе Tower на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO.

ThinkStation P620 — универсальное решение, которое обеспечивает высокую вычислительную мощность и поддерживает возможность гибкого конфигурирования. Компания Lenovo представила единственную в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. Заказчики получат максимально доступное на сегодняшний день количество ядер для многопоточных рабочих нагрузок на базе одного процессора. AMD Ryzen Threadripper PRO имеет тактовые частоты до 4,0 ГГц, 128 полос пропускания PCIe 4.0 и поддержку 8-канальной памяти.

До сегодняшнего дня максимальное число ядер для однопроцессорной системы не превышало 18, а для двухпроцессорной — 56. ThinkStation P620 открывает новую эру для однопроцессорных рабочих станций. Теперь пользователям доступна потоковая передача 8K видео в режиме реального времени, ускорение рендеринга, сверхбыстрое моделирование, молниеносная повторная сборка и плавное взаимодействие с трехмерными цифровыми моделями — все это без перехода на систему с двумя процессорами.

ThinkStation P620 обеспечивает возможности благодаря гибким конфигурациям графического процессора, более быстрой памяти, более высокой скорости передачи данных и встроенному 10-гигабитному интерфейсу Ethernet. Рабочая станция поддерживает до двух видеокарт NVIDIA Quadro RTX 8000 или четырех видеокарт RTX 4000, до 1 ТБ оперативной памяти и хранилище объемом до 20 ТБ. Кроме того, P620 поддерживает интерфейс PCIe 4.0. ThinkStation P620 гарантирует бесперебойную работу всех встроенных компонентов благодаря специальной технологии воздушного охлаждения.





«Наши заказчики полагаются на профессиональные решения, достаточно мощные и гибкие для того, чтобы настраивать их по мере изменения потребностей, — отметил Роб Герман, генеральный директор по рабочим станциям компании Lenovo. — Одна из проблем ИТ-отделов заключается в желании опробовать новые технологии, прежде чем будут проверены корпоративные возможности, безопасность и уровень поддержки оборудованием. Мы тесно сотрудничали с AMD и гарантируем, что ThinkStation P620 устраняет все эти барьеры и предоставляет пользователям необходимое техническое обеспечение. Рабочая станция построена на универсальном и легко масштабируемом процессоре Ryzen Threadripper PRO от AMD».

ThinkStation P620 разработана для самых требовательных ИТ-сред и обладает необходимыми функциями корпоративного уровня. Строгие стандарты и методы тестирования Lenovo, возможности ThinkStation Diagnostics 2.0 и ThinkShield, повышение статуса поддержки до уровня Premier и трехлетняя гарантия обеспечивают надежность и безопасную работу.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO позволяют обеспечить высокий уровень защиты данных пользователей. К примеру, функция AMD Secure Processor проверяет код перед его выполнением для сохранения данных и приложений, а технология AMD Memory Guard обеспечивает полное шифрование конфиденциальных данных для их защиты в случае потери или кражи ПК.

«В партнерстве с Lenovo мы создали продукт, с появлением которого рынок рабочих станций изменится навсегда. ThinkStation P620 станет новым стандартом профессиональной вычислительной техники благодаря новым процессорам AMD Ryzen Threadripper PRO и непревзойденной пропускной способности» — сказал Джейсон Банта, вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских OEM-решений компании AMD.

Новая рабочая станция универсальна для использования в любой отрасли. Теперь у 3D-художников и разработчиков игр появилось устройство, на котором можно создавать развлекательные приложения. Больше не нужно выбирать между большим количеством ядер и высокой тактовой частотой. Архитекторы и дизайнеры смогут эффективно моделировать и визуализировать свои продукты. ThinkStation P620 обладает всеми возможностями для работы с технологиями искусственного интеллекта и виртуальной реальности.