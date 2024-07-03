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Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим 1G uplink-портом SFP OS1209P/80W

Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим uplink-портом SFP OS1209P/80W. Об этом CNews сообщили представители ORIGO.

Новинка рекомендована для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и корпоративных сетях Wi-Fi, где требуется питание удаленного оборудования с поддержкой стандартов PoE+.

Технические характеристики: 8 портов 100Base-TX 802.3af/atPoE+ (до 30 Вт на порт); 1 порт 1000Base-X SFP; DIP-переключатель VLAN Isolation; PoE-бюджет 80 Вт.

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Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим 1G uplink-портом SFP OS1209P/80W

Порты 802.3af/at PoE+: соответствуют требованиям к электропитанию большинства внешних и внутренних камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт.

Гигабитный uplink-порт SFP: обеспечивает высокоскоростное подключение к сети предприятия по оптике.

Режим VLAN Isolation: PoE-порты изолированы друг от друга и могут обмениваться трафиком только с uplink-портом, что позволяет решить проблему сетевого шторма, повысить безопасность и производительность сети.

Поддержка 802.3az Energy-Efficient Ethernet: позволяет сократить энергопотребление при отсутствии сетевой активности.

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цифровизация

Конструкция без вентилятора обеспечивает бесшумную работу.

Быстрое подключение Plug&Play без дополнительных настроек.

Новинка выполнена в компактном металлическом корпусе с возможностью установки на стол или крепления стену.

Коммутатор OS1209P/80W доступен для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $84.

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