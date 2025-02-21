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Индексная книга (каталог) CNews*
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Левченко Андрей



21.02.2025 Кейс Faberlic и RDV Маркет: как отказаться от самописной интеграции с маркетплейсами и сохранить привычные процессы в WMS-системе 1
14.12.2022 Компания iiii Tech завершила проект по автоматизации маркировки для Faberlic 1
09.09.2010 Российская САПР первой в мире станет "облачной" 1
05.08.2010 «Крок» создал ГИС для Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Левченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Bentley Systems 57 2
SAP SE 5284 1
Dassault Systemes 221 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Крок - Croc 1777 1
Autodesk 609 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 401 1
Oracle Corporation 6707 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
Bentley Motors 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 1
Маркировка - Marking 1071 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6287 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1758 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9222 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9800 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5353 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 1
Bentley MicroStation 30 1
Citrix Receiver 22 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
1С:ERP Управление предприятием 560 1
Autodesk AutoCAD WS 9 1
Microsoft Windows 15722 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Apple iOS 7843 1
Google Android 14063 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 208 1
Linux OS 10019 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
Apple macOS 2074 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
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Европа Восточная 3080 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 601 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4689 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 908 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
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