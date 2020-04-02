TAU tracker и VR Concept проводят пилотную интеграцию своих проектов

Резиденты Фонда «Сколково», разработчики технологии трекинга TAU tracker и программного обеспечения VR Concept, проводят пилотную интеграцию проектов. Цель – использование человеко-машинного интерфейса нового поколения для взаимодействия с объемными макетами в виртуальной реальности.

Благодаря функционалу программного обеспечения VR Concept пользователь может работать в VR с цифровой моделью, созданной в системах автоматизации проектных работ (САПР). В свою очередь перчатки TAU tracker дают возможность с помощью движений рук перемещаться по виртуальной сцене и взаимодействовать с ее объектами – например, поворачивать вентиль или открывать дверь. Коллеги, партнеры, эксперты и заказчики могут обсуждать эти процессы и их результаты в виртуальной реальности.

Владимир Зеленин, проектный менеджер кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Совместная работа с цифровым двойником в 3D-формате сегодня более эффективна и экономически выгодна для машиностроения, чем создание физических макетов. Перчатки TAU tracker помогут прототипированию в приложении VR Concept. Пользователю удобнее и привычнее взаимодействовать с контентом без кнопок, с помощью жестов и движений пальцев. При таком управлении достигается большая вовлеченность».

Денис Захаркин, генеральный директор VR Concept, сказал: «У нас много заказчиков в машиностроительной и образовательной областях. С помощью VR Concept они решают различные задачи, в том числе проводят оценку эргономики пульта управления, кабины или рабочего места оператора. Для этих нужд применение обычного контроллера не подходит, так как это не дает возможности отследить движение пальцев пользователя, что очень важно с целью оценки досягаемости и удобства расположения органов управления».

Также компания VR Concept активно развивает функционал интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) для обучения процессам сборки и обслуживания агрегатов, в которых перчатки TAU tracker станут неотъемлемой составляющей учебного процесса.

Илья Котов, генеральный директор компании «НАСТЭК» (TAU tracker), сказал: «Эра кнопочных интерфейсов осталась позади. Настало время более удобного и совершенного взаимодействия с цифровым 3D-контентом. TAU tracker – это интуитивно понятное взаимодействие, о котором мечтали люди в фильмах про будущее. Решение TAU tracker модульное и может быть не только перчаткой для 3D, но и костюмом, и просто меткой для позиционирования предметов, и жестовым контроллером».