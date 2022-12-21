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В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех»

Благодаря участию Казанского национального исследовательского технологического университета в проекте «Передовые инженерные школы» вуз развивает сотрудничество с промышленными партнерами. Среди них российские компании, работающие в области информационных технологий и инжиниринга, к примеру, «Системные решения». Компания, основанная в 2008 г., реализует технически сложные проекты в различных отраслях промышленности, а также в сфере микроэлектроники. С 2021 г. «Системные решения» начали активное сотрудничество с КНИТУ. Первый крупный результат партнерства – открытие современного образовательного пространства – «Цифтех».

В новой лаборатории, расположенной на площади более 200 кв. м, будут реализовываться программы дополнительного образования для студентов и специалистов по направлению BIM-технологии.

«Мы тщательно изучили весь спектр специальностей КНИТУ и выбрали те, которым такие компетенции необходимы, к примеру - проектировщики-теплотехники, энергетики, а также профили строительного направления», - сказал Александр Качин, директор проектов компании «Системные решения».

По словам директора передовой инженерной школы КНИТУ «Промхимтех» Руслана Палея, проект созданный в рамках ПИШ, будет совмещать и образовательные, и научные направления.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

Для студентов КНИТУ новое пространство – хорошая возможность не только получить дополнительные компетенции, но и работать на современном отечественном софте, участвовать в научной деятельности вуза и осваивать информационное моделирование в проектировании и строительстве.

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