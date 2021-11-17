КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии»

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) и Softline создали консорциум для совместной разработки и внедрения новых цифровых решений в области химии и нефтехимии. В его состав вошли проектный институт КНИТУ «Союзхимпромпроект» и федеральная инжиниринговая компания «Системные решения». Направления сотрудничества в рамках консорциума «Цифровые технологии» ориентированы на развитие и достижение ключевых целей стратегического проекта «Цифровая химия», представленного университетом в программе «Приоритет 2030». В периметр проекта вошли новые инновационные решения от цифровой лаборатории Softline Digital, которые получили высокие оценки во время пилотирования на площадках промышленных заказчиков.

«Приоритет-2030» — масштабная программа государственной поддержки и развития образовательных учреждений — нацелена на формирование в России более 100 прогрессивных современных университетов. К 2030 г. эти вузы должны стать центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Для участия в «Приоритете-2030» КНИТУ разработал и представил программу, в ходе реализации которой вуз планирует создать единую цифровую открытую образовательную среду. В этой среде будут организованы управление данными и качеством образования, цифровизация всех вспомогательных процессов, а также оптимизировано управление уровнем качества образования и бизнес-процессов вуза. Среди стратегических проектов, включенных в программу развития вуза, был представлен проект «Цифровая химия». В соответствии с ним вуз будет разрабатывать и внедрять новые перспективные технологические решения, готовить кадры для цифровой трансформации химической отрасли, в том числе в кооперации с крупными международными компаниями.

Для реализации ключевых задач стратегического проекта «Цифровая химия» и расширения портфеля отечественных программных продуктов, в который войдут созданные в рамках консорциума решения, компания Softline планирует создавать инвестиционно-емкие направления с участием команды вуза и представителей бизнеса.

Проект открывает вузу и его партнерам новые возможности для кооперации, построенной на принципах индустрии 4.0. В частности, специалисты университета совместно с экспертами подразделения Softline Digital продолжат дорабатывать цифровую платформу — систему машинного обучения, позволяющую прогнозировать результат процессов и рассчитывать оптимальное управление производством. Специалисты цифровой лаборатории Softline обладают уникальной экспертизой, которая позволит им использовать предиктивную аналитику для сложных технологических производств, чтобы моделировать и внедрять цифровой двойник промышленного процесса.

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Softline планирует привлекать для участия в проектах консорциума и студентов. У провайдера — большой опыт работы с обучающимися различных вузов. Специалисты Softline Digital преподают на кафедрах МГУ, НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий, обучают студентов-дипломников на реальных проектах. Эксперты цифровой лаборатории также активно участвуют в олимпиадах и хакатонах по Data Science и искусственному интеллекту. Такая плотная работа с университетами нацелена на поиск и привлечение новых талантливых кадров из ведущих вузов страны. Таким образом, студенты КНИТУ получат не только теоретические, но и практические знания, которые они смогут применить в реальных производственных процессах.

«Мы уверены, что в рамках консорциума, созданного совместно с КНИТУ, мы сможем объединить потенциал науки, образования и производства. Со стороны Softline важным ресурсом выступает цифровая лаборатория, которая является центром наших отраслевых разработок и применения технологий анализа данных на основе искусственного интеллекта и IoT (Интернета вещей) для реального сектора экономики. Важно отметить, что Softline Digital реализует не только прикладные проекты. Специалисты подразделения имеют научные степени в соответствующих областях, все разработки сопровождаются научными публикациями и участием в проектах с ведущими вузами. Мы рассчитываем на то, что, объединив усилия, мы сможем разрабатывать уникальные решения, которым на российском рынке нет аналогов — сюда, к примеру, относится исследование углеродного следа от предприятия, основанное на обработке спутниковых изображений. Таким образом, благодаря богатому опыту КНИТУ в области химии и нефтехимии, мы обеспечиваем кумулятивный эффект в цифровой трансформации отрасли. Добавлю, что консорциум «Цифровые технологии» открыт к сотрудничеству и с другими вузами и промышленными предприятиями с целью развития самых разнообразных индустриальных проектов, создания совместных тематических лабораторий, в том числе не связанных напрямую с химической тематикой», – отметил Денис Климин, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами в Softline.

«Мы поставили перед собой амбициозную цель – войти в число университетов химико-технологического профиля мирового класса, достичь которую невозможно без последовательной цифровой трансформации. И мы рады, что нашим партнером стал глобальный провайдер Softline – эксперт в области цифровых преобразований как бизнеса, так и образовательных учреждений. В сотрудничестве с цифровой лабораторией компании мы намерены решить целый ряд задач, в том числе создать и вывести на рынок конкурентоспособные решения, отвечающие потребностям отрасли. Со стороны университета важным вкладом в деятельность нового консорциума является участие нашего проектного института «Союзхимпромпроект», который аккумулировал огромный отраслевой опыт проектов для ведущих компаний нефтегазового и химического сектора. В портфеле компаний института собраны разные объекты нефтехимии, в которых будут использоваться новейшие разработки цифровой индустрии», – сказал директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ Юрий Беркман.