В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков

Модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встраивается в образовательные программы вузов для подготовки химиков любого профиля, не требует пересмотра основного курса и с первых занятий дает студентам ключевые навыки работы с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data.

Проект стартовал в июле 2025 г. во время визита делегации КНИТУ в ТГУ, во время которого томичи представили казанским коллегам свой опыт интеграции ИИ в образовательные программы. Всего за месяц эксперты двух вузов подготовили новый модуль, который может стать стандартом обучения химиков технологиям искусственного интеллекта. Введение такого стандарта в вузах России выровняет требования к цифровой грамотности в химотрасли, обеспечит единый уровень подготовки студентов и даст науке и индустрии инструмент для ускоренного создания материалов и проведения экспериментов.

Модуль создали в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data), куда входят ТГУ и КНИТУ. Консорциум основан в 2017 г. для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных и технологий ИИ. В настоящее время в него входят 79 вузов из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

«В нашей стране отсутствует общий стандарт обучения химиков работе с большими данными и нейросетями, несмотря на высокий запрос со стороны работодателей. Универсальный образовательный модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» позволит вузам выпускать специалистов, которые умеют использовать эти новые технологии в химической промышленности, фармацевтике и разработке новых материалов. Это готовое решение для бесшовной интеграции в программы подготовки химиков любого профиля», — сказал гендиректор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.

По его словам, модуль создан в формате «конструктора»: он предлагает 11 тематических разделов, которые можно вставить в основной образовательный курс с учетом требований конкретной химической специализации. Это разделы: «Введение в технологии искусственного интеллекта и промпт-инженерия», «Критическое мышление в работе с ИИ», «Культура работы с данными», «Проектирование решений на основе ИИ», «Основы Python для анализа данных», «Обработка и анализ данных на Python», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Классическое машинное обучение», «Глубокое машинное обучение», «MLOps и инженерия ML-систем», «SQL и NoSQL базы данных».

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Лекции по большим данным читают эксперты томской образовательной компании «Дата-Дайвинг», по ИИ - специалисты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ, по цифровым технологиям для химии - эксперты ТГУ и КНИТУ.

Первыми учиться по модулю начнут студенты ТГУ и КНИТУ на базе направления 18 «Химические технологии» — 640 будущих химиков приступят к занятиям по искусственному интеллекту и большим данным с нового учебного года.

