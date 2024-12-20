КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования

Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка учебных программ, которые позволят студентам получить практические навыки работы с современными ИТ-решениями.

В рамках соглашения BPMSoft начнет тесное взаимодействие с кафедрой Интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами КНИТУ. Это подразделение университета готовит специалистов в таких областях, как математическое обеспечение и администрирование информационных систем, прикладная математика и информатика, управление в технических системах и автоматизация технологических процессов.

На первом этапе компания проводит обучение преподавателей работе с low-code-платформой BPMSoft, чтобы разработать варианты интеграции решений в учебные дисциплина. В дальнейшем студенты получат доступ к учебным стендам, а также к материалам Школы low-code — онлайн-ресурсу с видеоуроками и более чем 1 тыс. статей базы знаний BPMSoft. Учебные программы будут включать как изучение архитектуры BPM-системы, так и практическую работу с настройкой бизнес-логики и управлением процессами.

Дополнительно к образовательному процессу планируется привлечение представителей партнерской сети BPMSoft, насчитывающей более 90 компаний из России и Белоруссии. Это позволит студентам ближе познакомиться с реальными кейсами применения платформы.

Юрий Беркман, директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ, сказал: «Сотрудничество с BPMSoft открывает для наших студентов уникальные возможности освоить практические навыки работы с современными отечественными ИТ-решениями. Это важный шаг в развитии образовательного процесса, который позволяет подготовить специалистов, готовых к вызовам цифровой трансформации промышленности и бизнеса».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, отметил: «Мы видим большую ценность в партнерстве с КНИТУ. Интеграция платформы BPMSoft в учебные программы университета позволит студентам получить конкурентные навыки работы с инструментами автоматизации процессов, востребованными на рынке труда. Мы уверены, что это сотрудничество станет примером успешного взаимодействия бизнеса и образования».

Партнерство реализуется в рамках инициативы «BPMSoft Образование», направленной на подготовку молодых специалистов, владеющих практическими навыками работы с отечественными ИТ-решениями. Программа уже объединила 23 ведущих российских университета, её цель — создание условий для подготовки востребованных кадров, отвечающих современным вызовам цифровизации.