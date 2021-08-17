«Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»

«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национальная платформа» — вычислительные мощности в публичном облаке для развертывания продуктивной и тестовых сред разработки.

Компания «Систематика» предоставляет полный комплекс облачных решений на базе собственной облачной платформы.

Облако «Систематики» предназначено для развертывания высоконагруженных критически важных корпоративных бизнес-приложений. В основу облачной платформы заложены современные и технологичные облачные решения: ЦОД уровня TIER-III, среда виртуализации VMware vSphere. Высокий уровень защищенности данных, размещаемых в облаке «Систематики», обеспечивается многоуровневыми системами защиты.

Генеральный директор «Национальной платформы» Андрей Зарипов сказал: «Облачные возможности заложены в архитектуру и учитывались при проектировании ERP-платформы «Ма-3» с самого начала ее разработки. Поэтому стандартная версия системы может работать в облаке без каких-либо доработок, и заказчики при необходимости могут использовать облачную версию «Ма-3» с соответствующим изменением лицензионных условий. При этом значительно изменяется экономика проектов внедрения и облегчается тиражирование решений у клиентов. Для нас, разработчиков, размещение среды разработки в надежном облаке «Систематики» дает существенную экономию на ИТ-инфраструктуре, повышает уровень доступности и безопасности, упрощает решение задач тестирования производительности и масштабирования вычислительных ресурсов по мере необходимости».

Константин Масляный, заместитель коммерческого директора по облачным сервисам компании «Систематика», отметил: «Наше сотрудничество с компанией «Национальная платформа» только начинается. Мы готовы помогать коллегам решать все задачи, связанные с обеспечением надежной работы ERP-системы «Ма-3» в облаке «Систематики», а также развитием необходимой ИТ-инфраструктуры. В совместных планах также запуск продаж облачной ERP-платформы «Ма-3» по модели SaaS на базе маркетплейса нашего облака».