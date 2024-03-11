GOGYM от МТС укрепит лидерство на рынке фитнесшеринга благодаря объединению с сервисом Gymmy

ПАО «МТС» объявляет о планах по расширению присутствия GOGYM на рынке фитнесшеринга благодаря объединению сервиса с фитнес-приложением Gymmy. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оба сервиса предоставляют пользователям возможность заниматься в разных фитнес-клубах без покупки абонемента. Благодаря объединению сервисов с Gymmy число пользователей приложения GOGYM может увеличится более, чем на 40%, что позволит сервису укрепить свое лидерство на рынке фитнесшеринга в России по числу клиентов и партнеров.

Объединение сервисов расширит разнообразие залов и спортивных студий для тренировок без покупки абонемента. Пользователи Gymmy, став пользователями GOGYM, получат возможность оформить подписку GOGYM PRO, запущенной летом прошлого года, которая позволяет тренироваться безлимитно в более 500 фитнес-клубах. Для пользователей добавится широкий выбор занятий йогой, боксом, танцами, растяжкой, борьбой и еще множество вариантов разнообразить свою спортивную жизнь, а также возможность получить бесплатные доступ к онлайн-тренировкам разных уровней сложности.

География присутствия сервисов сейчас охватывает более 60 городов в России, включая основные мегаполисы-милионники: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Краснодар, и др.

«Мы верим, что фитнес-индустрия в ближайшие годы будет активно расти, в том числе за счет цифровизации отрасли, и мы хотим быть в авангарде этих изменений. Объединение возможностей двух ведущих игроков на рынке digital фитнеса позволит увеличить покрытие GOGYM, а также улучшить качество предоставляемых услуг. Интеграция была инициирована в рамках нашей стратегии по расширению и укреплению позиций на рынке. Мы уверены, что данное объединение сервисов станет катализатором нашего дальнейшего роста и развития», – сказал руководитель GOGYM Алексей Юр.

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GOGYM – это приложение, которое дает возможность тренироваться в 1000 разных фитнес-клубах и спортивных студиях без покупки абонемента. Кроме возможности поминутно оплачивать тренировки, пользователи приложения могут приобрести подписку GOGYM PRO на безлимитный доступ в спортзалы. Также в приложении можно выбрать подходящее место и записаться на разовое посещение йоги, бокса, танцев или даже на массаж. В приложении GOGYM зарегистрировалось уже более 250 тыс. пользователей.

МТС является правоообладателем товарного знака GOGYM и мобильного приложения. Пользовательское соглашение на приложение GOGYM пользователи заключают с ООО «Гоуджим».

Gymmy — один из первых российских агрегаторов для фитнес-клубов. Одноименное приложение было запущено в 2019 г., с его помощью пользователи могут поминутно оплачивать тренировки в более чем 200 залах. На текущий момент в приложении Gymmy зарегистрировано свыше 160 тыс. пользователей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.