Apple одним махом расправилась с «хакинтошами», с которыми боролась 20 лет. Пиратские аналоги компьютеров Mac при смерти

Apple нашла способ избавить мир от «хакинтошей» – самосборных дешевых в сравнении с оригинальными Mac компьютеров, на которые нелегально устанавливается macOS. Обошлось без показательных судебных разбирательств – все решилось по щелчку пальцев при помощи небольших программных изменений.

Конец эпохи «хакинтош»

Компания Apple почти победила проблему «хакинтошей», которую не могла решить с 2005 г. По мнению разработчика iOS-приложений Александра Вачича (Aleksandar Vacić), которое он опубликовал в своем блоге на сайте Aplus, хакинтоши почти мертвы.

«Хакинтош» (hackintosh)– это с обычный настольный компьютер. Однако внутри он целиком, кроме материнской платы, состоит из компонентов, которые ранее устанавливались в настольные компьютеры Apple – Mac, которые раньше назывались Macintosh или «Макинтош». Такие ПК собираются для того, чтобы можно было установить на них macOS и в результате сэкономить десятки тысяч рублей, не переплачивая за оригинальные Mac.

Первые «хакинтоши» появились с релизом macOS 10.4 Tiger летом 2005 г. По сути, все версии macOS, устанавливаемые на «хакинтоши», являются взломанными – с релизом каждой новой сборки Apple закрывала используемые хакерами лазейки для взлома, но они раз за разом находили новые.

Фото: YouTube «Хакинтош» с виду неотличим от обычного ПК

Свое видение Вачич обосновал фактами. В последнем на момент выхода материала релизе macOS с индексом 14.4 и кодовым именем Sonoma больше нет драйверов для целого списка устаревших устройств, использовавшихся в древних компьютерах Apple. В частности, это сетевые модули Wi-Fi и Bluetooth производства Broadcom, которые постоянно использовали сборщики «хакинтошей». Эти модули Apple не применяет в своих компьютерах и ноутбуках с 2014 г., что объясняет их удаление из системы образца 2024 г.

Прицельный выстрел Apple

Причина выбора конкретно этих модулей связи для сборки «хакинтошей» в том, что в macOS их «видели» все современные сервисы Apple, начиная от iMessage и заканчивая AirDrop и FaceTime. Попытка подсунуть системе другие модули приводила к тому, что начинали сбоить или вовсе переставали работать или все, или почти все сервисы Apple. И только с чипами Broadcom, которые устанавливались в iMac и MacBook 2012 и 2013 годов выпуска, таких проблем не возникало.

Удаление драйверов для конкретно этих модулей связи из новой macOS означает, что на самосборных «хакинтошах» она больше не будет работать корректно. Фактически, владельцы «хакинтошей» встали перед выбором – пользоваться постепенно устаревающими версиями macOS с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi, установить самую свежую версию системы и лишиться беспроводной связи, перейти, наконец, на полноценные Mac или вовсе променять macOS на Windows или Linux.

«Хакинтош» в действии

Но только лишь удалением драйверов для сетевых модулей Broadcom Apple в macOS 14.4 не ограничилась. Система также получила новые драйверы USB, вследствие чего на «хакинтошах» начали периодически отключаться периферийные устройства.

Без злого умысла?

По словам Вачича, причина случившегося – это отказ Apple от старого формата драйверов KEXT в пользу современного DEXT. От отдельно подчеркнул, что Apple вовсе не стремилась этим действием забить последний гвоздь в крышку гроба «хакинтошей» – они всегда были ей безразличны, отметил он.

«Стоит прояснить одну вещь для тех кого-то, кто скажет, что Apple сделала это специально для уничтожения Hackintosh: она этого не делала, – написал Вачич в своем блоге. – Apple никогда не заботилась о Hackintosh, они совершенно не имеют отношения к их бизнесу. Они сделали то, что должны были сделать, улучшив кодовую базу macOS. Всегда полезно удалять устаревший и не рекомендуемый код, поэтому Apple принимает правильные решения для своего продукта».

Фото: Apple Далеко не всегда взломанная macOS работает корректно

Apple к моменту выхода материала не комментировала свое решение по удалению драйверов старых модулей Broadcom из macOS Sonoma, но ранее с выпуском macOS 13 Ventura она сделала то же самое драйверами старых модулей Ethernet, которые тоже активно использовали фанаты «хакинтошей». То есть теперь они полностью лишись выхода в интернет, как по проводу, так и «по воздуху».

Также стоит обратить внимание на пользовательское соглашение macOS, в котором прямо говорится о запрете установки этой системы на любые ПК, произведенные не компанией Apple.

В подавляющем большинстве случаев Apple не преследует частных пользователей, собравших «хакинтош» для собственных нужд, но компаниям, пожелавшим наладить массовую сборку таких ПК с последующей их продажей она спуску не дает. Один из ярких примеров – судебный иск Apple против компании Psystar, которая выпускала и продавала «хакинтоши» под маркой Open Computer. Жалоба была подана в июне 2008 г., а в ноябре 2009 г. суд встал на сторону Apple.

Также Apple отслеживает публикацию в интернете инструкций по установке macOS на сторонние ПК. Один из подобных материалов, рассказывающий об интеграции системы в ноутбук MSI Wind, она нашла на сайте Gadget Lab и без промедления отправила жалобу. Как итог, статья все же осталась на сайте, но из нее было вырезано видео с процессом установки – остался лишь текст, впрочем, не менее подробный. Авторы лишь добавили в него плашку с предупреждением о возможном нарушении пользовательского соглашения Apple.