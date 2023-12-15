«Лаборатория Касперского» проанализировала цифровые привычки детей и взрослых

Дети порой могут пренебрегать базовыми правилами цифровой безопасности: например, только примерно каждый второй (45%) скачивает приложения исключительно из официальных источников, каждый четвёртый (23%) устанавливает обновления для ПО сразу после выхода и каждый десятый читает пользовательское соглашение. Таковы данные опроса, проведённого по заказу команды Kaspersky Safe Kids.

Но есть и позитивные тенденции. Например, цифровая грамотность детей в отношении паролей постепенно растёт. Сегодня только 12% опрошенных, по их словам, используют в качестве секретной комбинации клички питомцев, имена членов семьи или другие осмысленные слова, то есть варианты, которые не рекомендуют эксперты по кибербезопасности. Лишь у 14% одинаковый пароль для всех аккаунтов или похожие сочетания, отличающиеся на 1-2 символа. Специалисты же подчёркивают, что пароль должен быть надёжным — состоять минимум из 12 знаков, не иметь в своей основе реальные слова или даты, быть уникальным для каждой учётной записи.

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«Дети всё чаще сталкиваются с онлайн-мошенничеством и другими киберугрозами. Прежде чем покупать ребёнку гаджет или давать доступ к интернету, важно научить его основам цифровой гигиены. Однако базовые правила кибербезопасности необходимо соблюдать всем членам семьи, ведь прежде всего ребёнок берёт пример со взрослых, копирует их поведение. Согласно нашему опросу, цифровые привычки детей и взрослых во многом схожи. Так, например, скачивают приложения только из официальных ресурсов половина родителей (51%), регулярно обновляют ПО — 30%. При этом 12% взрослых респондентов используют в качестве паролей клички питомцев, имена членов семьи или другие осмысленные слова», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Специалисты «Лаборатории Касперского» составили чек-лист полезных цифровых привычек и правил безопасности, которых рекомендуют придерживаться взрослым и детям: обратите внимание на настройки приватности в социальных сетях и на популярных платформах, как правило, их можно найти в разделе «конфиденциальность»; используйте надёжные и уникальные пароли для всех своих аккаунтов: минимум 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами; настройте двухфакторную авторизацию в тех сервисах, где это возможно; скачивайте приложения только из официальных магазинов и периодически проверяйте, какие программы установлены на устройстве; не переходите по сомнительным ссылкам из почты, мессенджеров или социальных сетей, даже если их прислали знакомые; внимательно проверяйте название сайта в адресной строке перед тем, как вводить на нём свои личные или платёжные данные; установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильных устройствах; не выкладывайте большие объёмы данных о себе: не стоит публиковать номер школы, где учится ребёнок, личный номер телефона, адрес электронной почты.