Microsoft разрешит удалять из Windows программу, которая расходует память, следит за пользователем и крадет персональные данные

В Windows 11 появится опция удаления браузера Edge, который поставляется с системой и намертво в нее вшит. Выкорчевать его можно только при помощи стороннего ПО, но Microsoft это не одобряет, уверяя, что удаление Edge может навредить ОС. На деле это совсем не так, даже на оборот – новые версии Edge приносят больше вреда, чем пользы. Например, браузер может в фоновом режиме копировать персональную информацию пользователей без их на то разрешения. Но возможность навсегда отказаться от Edge получит лишь небольшая часть населения Земли, и это не россияне

Внезапная щедрость Microsoft

Софтверная корпорация Microsoft вернет пользователям Windows 11 давно утраченную возможность удалить встроенный браузер Edge, пишет профильный портал Windows Latest. Эта опция отсутствовала с появления первой стабильной сборки Windows 11 в октябре 2021 г. В Windows 10 удалить Edge поначалу было возможно, но в последних версиях этой ОС Microsoft подобные вольности не поощряет.

Апдейты для обеих систем, которые позволят, наконец, удалить Edge из системы и высвободить от 400 МБ места на диске (примерно столько занимает Edge после удаления временных файлов и дистрибутивов новых версий) выйдут менее чем через месяц. Их релиз назначен на 6 марта 2024 г. для Windows 11 23H2 и Windows 10 22H2. Стоит отметить, что россиянам доступ к апдейтам Windows закрыт с 2022 г.

Почему это так важно

Edge непопулярен среди пользователей, несмотря на все усилия Microsoft. Его наличие в системе чаще всего приводит к тому, что на системном диске постепенно уменьшается место, ведь Edge качает обновления в фоне и далеко не всегда удаляет не только дистрибутивы, но и папку с файлами более ранней версии.

Фото: Microsoft К Edge в качестве эпитета идеально подходит поговорка «насильно мил не будешь»

Также компоненты Edge в некоторых случаях могут постоянно присутствовать в оперативной памяти, хотя эти десятки и сотни мегабайт можно было бы распределить между другими программами. К тому же браузер Microsoft халатно относится к персональным данным пользователей.

CNews неоднократно писал, что Edge умеет в фоновом режиме и без спроса копировать пользовательскую информацию, включая пароли, из Chrome. Также при активированной функции расширенной проверки орфографии он отслеживает абсолютно все, что пользователь набирает на клавиатуре, и отсылает собранную информацию в Microsoft.

Подарок для «избранных»

Штатная опция удаления Edge появится лишь на компьютерах жителей стран, входящих в Европейскую экономическую зону, то есть, фактически, почти всех стран Европы. Проживающие на ее пределами пользователи Windows 10 и Windows 11 такой возможности будут лишены.

Столь внезапная избирательность Microsoft связана исключительно с требованиями властей Европы, прописанным в «Законе о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA), действующем на территории ЕЭЗ. К слову, именно из-за новых европейских законов в iPhone появился современный интерфейс зарядки USB-C вместо древнего Lightning, и из-за них же скоро будет добавлена поддержка сторонних магазинов приложений, как в Android.

После удаления сторонним ПО «хвостов» от Edge в системе остается немало

Жителям других регионов мира, желающим поскорее избавить свой ПК от Edge, против их воли будет предоставлен выбор из трех вариантов. Первый – это смириться с наличием браузера от Microsoft на их компьютере, Второй – удалить Edge при помощи стороннего ПО (редакция CNews убедилась в работоспособности этого метода). Наконец, третий вариант – после 6 марта 2024 г. сменить в системе регион на ЕЭЗ, перезагрузить ПК и получить кнопку «Удалить» в списке программ рядом с Microsoft Edge в списке установленных программ.

Всеми забытый браузер

Microsoft давно выиграла титул разработчика самой популярной ОС в мире – Windows во всех ее модификациях занимает 72,99% глобального рынка ПК против 16,13% у Apple macOS и 3,77% у Linux на январь 2024 г. (статистика StatCounter). Но в сегменте браузеров она так и не смогла добиться подобных результатов – ни печально известный своими ненадежностью и медлительностью Internet Explorer, ни заменивший его Edge не смогли найти отклик в сердцах людей.

Edge, которому совсем скоро исполнится девять лет, в мире занимает лишь 5,35% рынка против 64,38% у Chrome, а в России – и вовсе 3,87% (данные за январь 2024 г.). Людей он интересует, по большей части, только как средство скачивания другого браузера после переустановки системы или случайного его удаления.

Не спасает Edge ни тот факт, что он встроен в самую востребованную ОС в мире, ни многочисленные старания Microsoft по его продвижению. Она регулярно показывает пользователям рекламу Edge и мешает им выбирать Chrome, Firefox и др. в качестве браузера по умолчанию.

Переезд на движок Chrome в апреле 2019 г. (до этого Edge работал на собственном движке EdgeHTML) тоже не помог. Запрет на удаление Edge из Windows вполне можно считать последним рубежом для Microsoft – после 6 марта 2024 г. ее доля на мировом рынке браузеров вполне может сильно сократиться, ведь не всем пользователей нужен второй и неиспользуемый обозреватель, занимающий место на накопителе нарушающий их приватность.