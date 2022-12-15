Власти России придумали, как вернуть на iPhone приложения санкционных банков

Минцифры разрабатывает законопроект, который обяжет корпорацию Apple разрешить пользователям установку приложений не из материнского магазина. Оплачивать их можно будет на сторонних маркетплейсах – на такой формат уже переходит Европа. Это должно помочь решить проблему с пропажей российских приложений из AppStore.



Не AppStore единым

Минцифры России готовит законопроект, обязывающий американскую корпорацию Apple разрешать установку мобильных приложений из сторонних маркетплейсов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

Регулятор разрабатывает документ, напоминающий Digital Markets Act, который недавно приняла Еврокомиссия. «Яблочную» компанию принудят разрешить загружать на гаджеты приложения не только из AppStore, и оплачивать их на сторонних ресурсах.

Внести законопроект в Госдуму планируют в I квартале 2023 г.

Как европейцы дожали Apple

Напомним, 1 ноября 2022 г. в силу вступил новый закон Евросоюза Digital Markets Act, который обязывает ИТ-гигантов открыть свои платформы сторонним компаниями и разработчикам. Если компании проигнорируют требования европейского законодательства, их ждет 20% оборотный штраф.

Применять закон начнет с мая 2023 г., до 2024 г. не все его пункты обязательны к исполнению.

Американскую корпорацию регулярно обвиняют в монополии

14 декабря 2022 г. CNews писал о том, что в соответствии с новой регуляторикой Apple планирует разрешить установку приложений из сторонних магазинов для европейских пользователей. Разработчики уже дорабатывают программные установки «яблочной» техники, чтобы сделать эту функцию возможной.

Пользователи ждут обновления вместе с релизом iOS 17, который предварительно запланирован на осень 2023 г.

Пока неясно, как разработчики Apple реализуют новую функцию – возможно, как в Android, пользователям разрешат устанавливать приложения из отдельных дистрибутивов, АРК-файлов.

Также недавно в Евросоюзе приняли еще один «антияблочный» закон – об обязательном наличии на современных мобильных устройствах порта USB-C. Это значит, что на европейских рынках запретят продавать гаджеты Apple с разъемом Lightning, и компании придется начать выпуск устройств с куда более демократичным USB.

Apple уже уличили в монополии

У американской корпорации в последние годы регулярно возникают судебные тяжбы из-за обвинений в монополии.

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Так, в 2020 г. Epic Games, разработчик популярной видеоигры Fortnite, подал судебные иски против компаний Apple и Google, обвинив их в монополизации рынка видеоигр. Корпорации не разрешили разработчику брать оплату с покупателей в обход их магазинов.

В августе 2021 г. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Apple перестать блокировать возможность покупок в мобильных приложениях в обход магазина App Store. Российский регулятор заявил, что комиссия за покупки через App Store слишком высокая – от 15% до 30%.

В июле 2022 г. Apple заподозрили в монополизации платежных систем для устройств на базе iOS. Канадское финансовое объединение Affinity Credit Union подало на компанию в суд, утверждая, что она закрыла свою экосистему от конкурентов, чтобы получать миллиарды долларов комиссии с банков-эмитентов пластиковых карт за переводы через Apple Pay.

Как новый закон скажется на россиянах

Напомним, после начала СВО у обладателей айфонов и айпадов возникли проблемы с их эксплуатацией. Сначала ApplePay перестала обслуживать карты российских банков, и россиянам пришлось изыскивать новые способы оплаты облачного хранилища и платных приложений. Некоторые начали привязывать карты родственников из других государств, чтобы обойти блокировку.

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Затем из «яблочного» магазина приложений стали пропадать приложения российских организаций, попавших под санкции. Сейчас невозможно скачать из App Store мобильное приложение Сбербанка, VK, «Почту Mail.ru», 2ГИС, «Дом.Клик от Сбера» и другие приложения.

Если законопроект Минцифры успешно пройдет три чтения в Госдуме, у россиян появится возможность устанавливать привычные приложения в обход AppStore.