Apple по щелчку пальцев превратит iPhone в Android и сделает бесполезными антироссийские санкции

В ближайшем будущем в iPhone может появиться возможность установки приложений из любых сторонних источников, а не только из App Store. Это одна из основных особенностей Android, присутствующая в ней годами. Нововведение – это требование Евросоюза, и как только оно вступит в силу, россияне, владеющие iPhone, смогут устанавливать любые программы, которые Apple удалила из App Store в знак поддержки антироссийских санкций.

Скопировать и адаптировать

Владельцы современных смартфонов Apple iPhone уже совсем скоро смогут опробовать одну из главных особенностей всех гаджетов на Android, пишет Bloomberg. Речь о возможности устанавливать приложения из сторонних источников, которой в iOS не было никогда.

По информации издания, премьера нововведения ожидается совсем скоро – с релизом iOS 17, который предварительно запланирован на осень 2023 г. Если это произойдет, то все версии iPhone, которым будет доступна новая прошивка, станут в несколько раз более функциональными, поскольку на них можно будет установить утилиты, которых по тем или иным причинам нет в iPhone.

Но Apple была бы не Apple, если бы сделала действительно полезную функцию для iOS не из-под палки. В данном случае ее к этому толкнул новый закон, принятый в Евросоюзе и обязывающий разработчиков мобильных ОС обеспечить пользователям возможность установки ПО из различных источников.

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В Android эта опция существует с самого начала, поэтому для адептов этой экосистемы ничего не изменится. Пользователи iPhone, напротив, откроют для себя новый опыт без необходимости отказа от привычной платформы. Как это будет реализовано в iOS. пока неясно. Например, разработчики приложений, исключенных из фирменного App Store, могут создать сбственные сторонние магазины приложений, или же, как в Android, пользователям разрешат устанавливать приложения из отдельных дистрибутивов. В Android это АРК-файлы.

Наперекор требованиям властей

По информации Bloomberg, нововведение, вероятнее всего, коснется лишь тех iPhone и iPad, которые будут продаваться в странах Евросоюза. Этот вопрос пока еще прорабатывается – Apple работает над новыми правилами установки приложений, и какими они окажутся в итоге, пока неизвестно.

Но это в любом случае хорошая новость для всех россиян, кто еще не отказался от iPhone в пользу Android из-за санкций. Как известно, из App Store, единственного на декабрь 2022 г. источника приложений под iOS, регулярно пропадают нужные всем россиянам утилиты. К примеру, это приложения крупных банков (Сбербанк, «Альфа-банк») и социальных сетей, в частности, «Вконтакте» холдинга VK. В сентябре 2022 г. Apple вернула приложения VK в App Store, но нет гарантии, что она не удалит их повторно.

Снятие ограничений на количество источников приложений для iOS в Евросоюзе автоматически будет означать, что они будут сняты и в России. Apple больше не продает свою технику в российских магазинах – она завозится без ее разрешения на условиях параллельного импорта, и при необходимости везти новые iPhone будут и из Европы.

Еще проще будет, если доступ к сторонним источникам приложений будет открываться путем смены региона в настройках iOS. Тогда страна происхождения смартфона будет уже не важна.

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Как известно, Apple оказалась в числе первых американских компаний, отвернувшихся от России в поддержку американских санкций. Если доступ к сторонним магазинам приложений в iOS будет открыт, то, с учетом параллельного импорта, все ее усилия по усложнению россиянам жизни пойдут прахом.

Зачем это Евросоюзу

В странах ЕС это уже второй за последние месяцы закон, подрывающий если не основы, то как минимум важные составляющие бизнеса Apple. Сейчас у нее монополия на распространение приложений для iOS, за счет чего она может устанавливать любые правила, диктовать любые условия.

Этим она и занимается, в принципе. Apple никто не может запретить удалять из своего магазина те или иные приложения. К тому же именно ей идут 30% с каждой покупки в App Store в качестве комиссии «за услуги», что совершенно не устраивает многих разработчиков.

Запрет на сторонние магазины приложений Apple всегда мотивирует заботой о безопасности своих пользователей. Однако вредоносных программ под iOS едва ли не столько же, сколько и под Android.

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Евросоюз нацелен разрушить эту монополию и уравнять в возможностях различные магазины приложений. Также в ЕС принят закон об обязательном наличии на современных мобильных устройствах порта USB-C. Это означает, что уже в очень скором будущем Apple перестанет продавать в Старом свете гаджеты с Lightning. Аксессуары с таким интерфейсом – это тоже часть ее дохода. Для примера, фирменный 1-метровый Lightning-кабель Apple стоит на ее портале $19 или около 1200 руб. по курсу ЦБ на 14 декабря 2022 г. Обычный кабель USB-C такой же длины в российской рознице можно приобрести в шесть раз дешевле.

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Принудительный перевод устройств Apple на USB-C будет означать, что пользователям больше не придется переплачивать за Lightning – они купят один-единственный кабель USB-C какого-нибудь китайского бренда и будут использовать его со всей своей техникой.