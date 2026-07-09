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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197483
ИКТ 15234
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Долгов Дмитрий

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Беспилотное такси настучало на своих пассажиров в полицию и удерживало до прибытия вооруженной группы захвата 1
09.06.2026 Агродроны начали обрабатывать сельхозугодья Калининградской области 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 3
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Долгов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1249 1
SAP SE 5581 1
Монолит-Инфо 138 1
Alphabet 172 1
Yahoo! 3726 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 46 1
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 1
Google LLC 12623 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
eBay Inc 1640 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Volvo Cars 262 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 1
Stellantis NV 6 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Черноголовка ГК - Любятово 9 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12750 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13868 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3641 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17996 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 105 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13130 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1156 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11717 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24211 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5820 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1449 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1297 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21909 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 281 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2487 1
U.S. Department of Defense - DARPA Urban Challenge 3 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 9 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 14 1
Шайхутдинов Тимур 1 1
Krafcik John - Крафчик Джон 2 1
Mawakana Tekedra - Мавакана Текедра 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1702 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
США - Калифорния 4814 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
США - Аризона 549 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 1
США - Мичиган 273 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 334 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Вязьма 25 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2988 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15913 1
Английский язык 7006 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1387 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1174 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2504 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 266 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 587 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6004 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Физика - Physics - область естествознания 2924 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1199 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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