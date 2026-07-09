Индексная книга (каталог) CNews*
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Долгов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Долгов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1249 1
|SAP SE 5581 1
|Монолит-Инфо 138 1
|Alphabet 172 1
|Yahoo! 3726 1
|Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 46 1
|Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 1
|Google LLC 12623 1
|Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 14 1
|Шайхутдинов Тимур 1 1
|Krafcik John - Крафчик Джон 2 1
|Mawakana Tekedra - Мавакана Текедра 1 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1199 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.