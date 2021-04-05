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Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России

Бизнес Кадры Техника
, Текст: Владимир Бахур
Выходец из России Дмитрий Долгов, сооснователь и технический директор Waymo – входящего в Aphabet (Google) разработчика беспилотных автомобилей, занял пост главы компании. Вместе с ним должность CEO разделит Текедра Мавакана, бывший операционный директор Waymo.

Главный по беспилотникам

Дмитрий Долгов (Dmitri Dolgov) получил должность исполнительного директора компании Waymo, входящей в Aphabet (Google) и разрабатывающей автономные автомобили, сервис автономного публичного пассажирского транспорта Waymo One и сервис доставки продуктов с помощью беспилотных автомобилей Waymo Via.

Об этом на сайте компании официально сообщил Джон Крафчик (John Krafcik), занимавший должность CEO компании на протяжении четырех с половиной лет с момента ее основания. В своем обращении к «веймонавтам» он рассказал о причинах ухода из компании и представил новое руководство.

Ранее Дмитрий Долгов занимал в Waymo должность технического директора. Вместе с Долговым должность главы Waymo разделит Текедра Мавакана (Tekedra Mawakana), ранее занимавшая в компании пост операционного директора, а до прихода в компанию работавшая топ-менеджером в Yahoo! и eBay.

«Текедра и Дмитрий - невероятно талантливая пара, которая идеально подходит для этого момента, – заявил экс-CEO компании. – Новые генеральные содиректора Waymo обладают взаимодополняющими навыками и опытом, полученными в последнее время на постах COO и CTO, соответственно, и уже много лет работают вместе в тесном сотрудничестве на высших руководящих должностях в Waymo. Дмитрий и Текедра получили мою полную поддержку и доверие – как и полное доверие правления Waymo и руководства Alphabet».

Крафчик, согласно его заявлению, намерен сосредоточиться на путешествиях, семье и близких. Он также продолжит сотрудничать с Waymo в качестве советника.

Карьера Дмитрия в Кремниевой долине

Дмитрий Долгов является выпускником Московского физико-технического института (МФТИ), который он окончил в 2000 г. со специализацией в физике и математике. В 2000-2006 гг. он был аспирантом Мичиганского университета, где в 2006 г. получил докторскую степень компьютерных наук со специализацией в области искусственного интеллекта.

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Дмитрий Долгов, coCEO Waymo

После этого, согласно данным его страницы в профессиональной соцсети LinkedIn, Долгов в период с февраля по сентябрь 2006 г. занимал должность постдокторант-исследователя в институте Stanford & Toyota Research Institute, где занимался вопросами планирования движения беспилотных автомобилей в составе команды исследователей DARPA Urban Challenge Стэнфордского университета.

После этого в период с сентября 2006 г. по февраль 2009 г. Дмитрий Долгов занимал должность старшего научного сотрудника в исследовательском институте Toyota (Toyota Research Insitute), где специализировался на исследованиях и разработке ПО для планирования движения автономных автомобилей.

В Google Дмитрий Долгов начал заниматься разработкой автономных автомобилей задолго до возникновения компании Waymo – еще в феврале 2009 г. он в качестве ведущего инженера-программиста получил должность главы подразделения Google по созданию беспилотных автомобилей.

На этой должности он работал вплоть до декабря 2016 г., когда подразделение Google было преобразовано в отдельную компанию Waymo. С момента основания компании и до ухода на должность coCEO в апреле 2021 г. Дмитрий занимал в Waymo должность технического директора.

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Ранее у Дмитрия Долгова было российское гражданство, сейчас он является гражданином США.

Успехи и неудачи Waymo

Компания Waymo (Waymo LLC) занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей, а также сервисов на их основе. Waymo имеет партнерские отношения с рядом автопроизводителей, таких как, например, Chrysler, Renault-Nissan, Stellantis NV, Volvo и Jaguar Land Rover, на чьих автомобилях преимущественно и происходит установка беспилотных технологий компании.

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Беспилотный автомобиль Waymo

Название компании образовано из фрагментов фразы «A new way forward in mobility» (новый путь к мобильности). В Waymo своей миссией называют сокращение числа автокатастроф, происходящих на 94% по причине человеческого фактора.

Как отметил Джон Крафчик в своем прощальном письме, за время существования Waymo компания вывела на стадию коммерциализации «автономного водителя» Waymo Driver, который проехал в автономном режиме «десятки миллионов миль по дорогам общего пользования в 25 городах США и более 20 миллиардов миль в симуляции» Сервис беспилотного такси с приложением Waymo One более двух лет работает в тестовом режиме в пригороде Феникса, Аризона, и в феврале 2021 г. также запущен в тестовом режиме в Сан-Франциско, Калифорния.

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Дмитрий Долгов, сооснователь и соруководитель Waymo

В планах Waymo – строительство завода в штате Мичиган по производству собственных беспилотных автомобилей с автопилотом четвертого уровня на базе бывшей фабрики American Axle & Manufacturing. Сроки строительства и начала производства в Waymo не озвучивают, но говорят, что речь о сотнях новых рабочих мест в ближайшие годы.

В марте 2020 г. Waymo впервые привлекла внешние инвестиции на сумму $2,25 млрд., после чего был официально анонсирован сервис беспилотной доставки еды Waymo Via. В мае 2020 г. компания получила дополнительные инвестиции в размере $700 млн.

В августе 2020 г. CNews рассказал о том, что Энтони Левандовски (Anthony Levandowski), бывший инженер Uber Technologies, получил 18 месяцев тюрьмы после его признания вины в краже коммерческой тайны у Waymo. Левандовски высказал сожаление в содеянном и извинился перед Google. Также инженер должен будет выплатить штраф в размере $95 тыс. и возместить убытки на сумму $757 тыс.

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