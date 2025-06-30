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Рухлова Елена
УПОМИНАНИЯ
Рухлова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Информзащита 804 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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