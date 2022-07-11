На обучение школьников программированию и создание «цифровых кафедр» власти потратят 27,9 миллиардов

Власти потратят 27,9 млрд руб. на обеспечение дополнительного образования в сфере ИТ. Предполагается организовать при вузах «цифровые кафедры» для повышения квалификации учащихся в сфере ИТ и организовать курсы по программированию для школьников старших классов.

Новый федеральный проект «Цифровой экономики», посвященный подготовке кадров

В распоряжении CNews оказался федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Это новый федпроект, включенный в состав национальной программы «Цифровая экономика».

Затраты федерального бюджета на его реализацию в 2022-24 гг. составят 27,94 млрд руб. В нацпрограмме «Цифровая экономика» уже есть один федеральный проект, связанный с образованием – «Подготовка кадров для цифровой экономики». На его реализацию в 2019-2024 гг. планируется потратить 76 млрд руб. Оба федпроекта курируется по линии Минцифры.

17,6 млрд руб. на создание «цифровых кафедр»

Основной результат нового федпроекта заключается в обеспечении возможности повышения квалификации на «цифровой кафедре» образовательной организации высшего образования - участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» - посредством получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю. Затраты на достижение данного результата составят 17,6 млрд руб.

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Предполагается, что в рамках программы стратегического академического лидерства будут оказаны меры государственной поддержки не менее 100 образовательным организациям высшего образования в целях научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и регионального развития.

Под «цифровой кафедрой» понимаются условия, необходимые для получения дополнительного профессионального образования параллельно с освоением основной образовательной программы высшего образования. При реализации результата не будут предъявляться обязательные требования по созданию обособленных структурных подразделений в вузах-участниках. Процесс может быть реализован ресурсами штатных преподавателей с возможным привлечением преподавателей специалистов других образовательных организаций.

Программы развития вузов-участников предусматривают для обучающихся следующие возможности: бакалавриат и перечень специальностей высшего образовании; реализацию программ профессиональной переподготовки, направленных на формирование у обучающихся цифровых компетенций в области создания алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения; реализацию программ профессиональной переподготовки, нацеленных на формирование навыков использования и освоения цифровых компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в соответствии с перечнем областей цифровых компетенций.

Обучение по программам на «цифровых кафедрах» вузов – участников программы будет происходить параллельно с освоением основной образовательной программы высшего образования. Выдача диплома о профессиональной переподготовки будет происходить одновременно с получением документа о высшем образовании и о квалификации по итогам оценки сформированности цифровых компетенций с участием профильных работодателей.

Сколько человек пройдет обучение на «цифровых кафедрах»

Срок обучения по программе профессиональной переподготовки должен составлять не менее девяти месяцев и не более 22 месяцев. В приоритетном порядке вузам-участникам будет рекомендовано обеспечить привлечение работников реального сектора экономики на условиях внешнего совместительства.

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Ожидается, что за период 2022-2024 гг. в рамках реализации указанных программ профессиональной переподготовки пройдут обучение более 385 тыс. человек, в том числе молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. К 2030 г. 1,13 млн человек обучится на «цифровых кафедрах» параллельно с освоением основной образовательной программой высшего образования по программа профессиональной переподготовки, направленных на получение дополнительной квалификации по ИТ профилю.

Дополнительно предполагается, что автономная некоммерческая организация (АНО) высшего образования «Университет Иннополис» проведет комплексную оценку (ассесмент) развития цифровых компетенций обучающихся, получающих дополнительную квалификацию по профилю в области ИТ на «Цифровой кафедре» образовательных организаций высшего образования – участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет -2030». Затраты на достижение данного результата составят 1,54 млрд руб.

8,8 млрд руб. на обучение школьников программированию

Другой результат федпроекта предполагает предоставление талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (АНО «Университет 2035»). Затраты на его достижение составят 8,8 млрд руб. Предполагается, что к 2030 г. 1,2 млн школьников прослушают указанные курсы.