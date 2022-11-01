Создан идеальный Linux-клон Windows для очень древних ПК

Представлен дистрибутив Linux Lite 6.2, построенный на Ubuntu и визуально почти не отличимый от Windows. Система потребляет в несколько раз меньше системных ресурсов в сравнении с Windows 11, может запускаться с флешки или диска и поставляется с широким набором программ, способных заменить популярные аналоги на Windows.

Как Windows, вместо Windows

В свободном доступе появилась операционная система Linux Lite 6.2, позволяющая максимально быстро и комфортно отказаться от Windows в пользу *nix. Данный дистрибутив в мельчайших подробностях копирует интерфейс ОС Microsoft, чтобы процесс адаптации у пользователей занял минимум их личного времени.

Вторая особенность Linux Lite 6.2, после интерфейса в стиле Windows, заключается в минимальных системных требованиях. Эта ОС может работать даже на очень древних по современным меркам компьютерах, располагающих всего лишь 1 ГБ оперативной памяти. Притом весь этот объем Linux Lite 6.2 не потребуется – для работы ей вполне достаточно 768 МБ.

По сути, Linux Lite 6.2 может оказаться спасательным кругом для тех, кто очень хочет перейти на новую Windows 11, но не может этого сделать ввиду ее завышенных системных требований. Для корректной работы этой ОС нужно как минимум 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM, тогда как Linux Lite 6.2 хватит 8-гигабайтного накопителя.

неопытный пользователь едва ли отличит Linux Lite от Windows с первого взгляда. Со второго - тоже

Технически, Windows 11 тоже можно установить на слабый по ее меркам ПК. Но в этом случае пользователь лишится доступа к обновлениям системы и сможет почувствовать себя в это плане ближе к россиянам – им Microsoft запретила обновлять Windows поголовно, вне зависимости от параметров их ПК и ноутбуков.

Крайне неприхотливая ОС

Linux Lite 6.2 распространяется бесплатно в виде обычного ISO-дистрибутива, который можно записать на флешку или даже на оптический диск. Также доступна опция Live-установки на съемный накопитель, чтобы у пользователя была возможность протестировать возможности системы для ее развертывания на системном носителе.

Системные требования Windows 11 (слева) и Linux Lite 6.2

Linux Lite 6.2 установится на ПК без поддержки UEFI и Secure Boot. Наличие аппаратного модуля защиты TPM тоже не требуется, как и соединение с интернетом во время установки. Все перечисленное – обязательные требования все той же Windows 11.

Для записи дистрибутива подойдет USB-флешка объемом 4 ГБ, так как сам он «весит» 2,2 ГБ.

Работает из коробки

Linux Lite не создавалась с нуля. Разработчики взяли за основу всемирно известный дистрибутив Ubuntu, разработчик которого, как сообщал CNews, сбежал из России, оставив клиентов без технической поддержки.

Конкретно дистрибутив Linux Lite 6.2 построен на базе Ubuntu 22.04.1 LTS (с расширенной поддержкой). Ядро системы имеет индекс 5.15.0-52. Графическая оболочка – это сильно модифицированная среда Xfce 4.16.

Linux Lite в действии

Чтобы пользователь не утруждался поиском нужного ему софта, разработчики позаботились о базовом наборе «перебежчика» с Windows. После установки Linux Lite на свой ПК он обнаружит уже встроенные в систему браузер Google Chrome 107, офисный пакет LibreOffice 7.3 (вместо Microsoft Office), редактор изображений GIMP 2.10.30 (вместо Adobe Photoshop) и видеоредактор Shotcut, который может частично заменить Adobe Premiere. Комплект дополняют медиаплеер VLC 3.0.16, клиент электронной почты Mozilla Thunderbird 102.2.2, файловый менеджер Thunar 4.16.10 и несколько других программ.

10-летний юбилей

Обновление Linux Lite до версии 6.2 увидело свет 1 ноября 2022 г. Разработчики совсем немного не успели до юбилея проекта, история которого началась 26 октября 2012 г.

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Таким образом, Linux Lite существует уже более 10 лет. Разработчики с самого начала взяли курс на выпуск крупных апдейтов (до версий 2, 3, 4, 5 и 6) раз в два года, стараясь открывать доступ к ним в первых числах июля. Всего же за 10 лет существования Linux Lite система получила почти 30 обновлений, включая промежуточные. Нынешняя версия 6.2, как и все релизы с цифрой 6 в индексе, будут поддерживаться до апреля 2027 г. В апреле 2023 г. разработчики прекратят поддерживать Linux Lite 4.х, а в апреле 2025 – Linux Lite 5.х.

Для сравнения, В настоящее время прекращена поддержка всех пользовательских ОС Windows вплоть до Windows 8.1 включительно. Сторонние разработчики тоже постепенно забывают о существовании этих ОС – Google, к примеру, в начале 2023 г. исключит их поддержку Windows 7 и 8.1 из своего браузера Chrome. Windows 10 будет получать обновления до октября 2025 г.

Другие альтернативы

Linux Lite – не единственный дистрибутив Windows, мимикрирующий под Windows и тем самым упрощающий пользователям переход. В июле 2020 г. CNews писал о появлении бразильской ОС Linuxfx 10.3, в точности копирующей интерфейс Windows 10.

Как и Linux Lite, система Linuxfx 10.3 базируется на Ubuntu, но использует другую графическую среду – Cinnamon вместо Xfce. В остальном отличий минимум, вплоть до того, что Linuxfx 10.3 тоже поставляется с предустановленным набором софта, почти таким же, какой идет в комплекте с Linux Lite. Система предложит пользователям офисный пакет LibreOffice (здесь он маскируется под Microsoft Office путем подмены пиктограмм), браузеры Firefox и Chrome, графический редактор GIMP, плеер VLC, мессенджеры Skype и Microsoft Teams и пр.

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Одними из первых, кто придумал делать Linux похожим на Windows, стали те, кто давно заслужил репутацию людей, способных скопировать все на свете – китайцы. Их перу принадлежит национальная операционная система NeoKylin. показанная в 2015 г. и напоминающая ОС Windows XP образца 2001 г.

Как сообщал CNews, NeoKylin разработана компанией China Standard Software. За основу данной ОС взят дистрибутив Fedora. Штатные программы в лице Firefox, GIMP и др. в наличии.