Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео

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Вышел обновленный дистрибутив Linuxfx, в новой версии 10.3 получивший интерфейс, в точности повторяющий оболочку Windows 10. визуальное сходство практически 100-процентное, и даже есть штатная возможность установки и запуска программ, изначально написанных под Windows.

Бразильский клон Windows 10

Бразильские разработчики из Linuxfx Software выпустили одноименный дистрибутив, интерфейс которого как две капли воды похож на оболочку OC Microsoft Windows 10. Сходство практически 100-процентное – авторы проекта постарались скопировать каждую иконку и каждый элемент интерфейса, влияющий на общее его восприятие, включая стартовое меню, таскбар и вид окон файлового менеджера.

Новая оболочка доступна в составе дистрибутива Linuxfx 10.3, распространяемого на бесплатной основе. На момент публикации материала он был доступен для скачивания для настольных ПК и ноутбуков на базе чипов Intel и AMD, а также для одноплатных ПК Raspberry Pi второго, третьего и четвертого поколений.

Ubuntu со «вкусом » Windows

Linuxfx представляет собой сильно модифицированный дистрибутив Ubuntu Linux версии 20.04 LTS, который вышел в апреле 2020 г. Ubuntu 20.04 поставляется с расширенной пятилетней поддержкой, что в полной мере касается и Linuxfx – обновления на него будут приходить через официальные каналы Canonical, разработчика Ubuntu.

Рабочий стол Linuxfx

Windows-подобная оболочка – это глубокого кастомизированная среда Cinnamon, и визуально отличить ее от оболочки, разработанной Microsoft, будет трудно, поскольку даже при загрузке ОС на экране отображается логотип Windows 10. Девелоперы скопировали «Пуск», панель задач, окна календаря и часов, системный трей, «Проводник» и даже меню виртуальных рабочих столов, как и окно переключения между запущенными программами.

Все функции Linuxfx

В Linuxfx даже есть поддержка «гаджетов» - мини-программ, расширяющих штатные возможности рабочего стола, а также окно «Параметры» и «Панель управления» – классический компонент ОС Microsoft, появившийся еще в 1985 г. в Windows 1.0, и от которого компания планирует избавиться в одном из ближайших обновлений.

Штатные программы

Дистрибутив Linuxfx весит около 3,7 ГБ и включает ряд встроенных программ, в том числе офисный пакет LibreOffice. В данной ОС он маскируется под Microsoft Office путем подмены пиктограмм.

Стартовое меню Linuxfx тоже идеально скопировано

Для выхода в интернет есть браузеры Firefox и Chrome, для работы с графикой – редактор GIMP, для просмотра фильмов – плеер VLC. Для онлайн-общения есть Skype и Microsoft Teams, для удаленного управления – Anydesk и TeamViewer, для игр – клиент Steam, игрового сервиса компании Valve.

Разработчики даже встроили в Linuxfx голосовой помощник, разумеется, с иконкой Cortana – фирменным ассистентом Microsoft. В данном случае он носит название Helloa и воспринимает команды на португальском, испанском и английском языках.

«Панель управления» в Linux-стиле

В составе Linuxfx предустановлена WINE (система API Windows), позволяющая запускать на Linux программы, написанные для Windows, а также устанавливать их из дистрибутивов с расширениями .exe и .msi. Разработчики постарались скопировать даже «Блокнот», самый простой текстовый редактор.

Целевая аудитория

Разработчики Linuxfx не уточняют, что побудило их сделать Linux-клона самой популярной настольной ОС в мире (доля Windows 10 на мировом рынке ОС, по статистике StatCounter, на июнь 2020 г. составляла 77,7% против 1,7% у всех дистрибутивов Linux). Как пишет портал Liliputing, их идея может понравиться Windows-пользователям.

Установка Windows-программы под Linuxfx

Linuxfx может пригодиться владельцам Windows-компьютеров в качестве инструмента для безболезненного перехода на Linux. Внимание к деталям, проявленное разработчиками в процессе копирования интерфейса Windows 10, позволит таким пользователям чувствовать себя «как дома», работая за новой для них ОС. Быстрой адаптации будет способствовать и наличие WINE, дающего возможность запуска привычных Windows-программ.

Linuxfx, как и Windows 10, можно запустить практически на любом компьютере. Системные требования версии для десктопов включают наличие в ПК хотя бы 2 ГБ оперативной памяти и всего лишь двух вычислительных ядер в составе центрального процессора.

Как китайцы Windows XP клонировали

В мире существует еще как минимум один пример интеграции графической оболочки Microsoft в состав дистрибутива Windows – национальная операционная система Китая NeoKylin. Но, если в Linuxfx используется интерфейс современной Windows 10, то NeoKylin, показанной в 2015 г., имеет дизайн, схожий с Windows XP образца 2001 г.

Интерфейс китайского дистрибутива NeoKylin

Как сообщал CNews, NeoKylin разработана компанией China Standard Software, и за ее основу взят дистрибутив Fedora.

NeoKylin тоже поставляется с небольшим количеством приложений: веб-браузером Firefox, музыкальным плеером, редактором изображений GIMP, калькулятором и т. д. В системе даже есть игра, напоминающая «Сапера» в Windows. Однако, в отличие от Linuxfx, eстановка сторонних приложений в NeoKylin не поддерживается.