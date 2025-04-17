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Остапкович Георгий
|17.04.2025
|Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов 1
|25.10.2023
|На развитие робототехники выделят 300 млрд рублей 1
Остапкович Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
|Мантуров Денис 111 1
|Путин Владимир 3224 1
|Российская газета 274 1
|Известия ИД 645 1
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