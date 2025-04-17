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Остапкович Георгий



17.04.2025 Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов 1
25.10.2023 На развитие робототехники выделят 300 млрд рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Остапкович Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 640 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 97 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
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