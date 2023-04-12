«Росэлектроника» представила новую версию комплекса для поиска угнанных автомобилей и лишенных прав водителей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию мобильного решения для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета. Устройство также определяет по номерным знакам транспортные средства, принадлежащие людям, лишенным водительских прав. Модернизированный вариант комплекса «Розыск-Nano» получил вторую дополнительную камеру наблюдения. Это позволит устройству распознавать номера как на большом, так и на близком расстоянии.

В состав решения входит компактный фотовычислительный модуль, планшет и программное обеспечение. Оборудование устанавливается в патрульной машине и может применяться в движении. Один видеомодуль распознает государственные регистрационные знаки автомобилей на трех дорожных полосах на расстоянии 90-100 метров, второй – на пяти полосах и на расстоянии 25-30 метров. После считывания ГРЗ программное обеспечение комплекса делает запрос в базы розыска. В случае обнаружения совпадения на планшет мгновенно поступает сообщение об обнаружении разыскиваемого автомобиля.

Базы розыска загружаются с серверов непосредственно на фотовычислительный модуль и обновляются при каждом запуске устройства или по запросу пользователя. При этом информацию об оперативных задачах, как например, объявление плана «Перехват», комплекс получает в режиме реального времени. Обработку видеоданных и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства.

Решение формирует базу данных всех распознанных номерных знаков и сохраняет фотоизображения транспортных средств с датой, временем и геоданными. Кроме того, комплекс позволяет контролировать передвижения экипажей ДПС и сохраняет историю их маршрутов.

Мобильное решение «Розыск-Nano» разработано заводом «Метеор» (входит в «Росэлектронику») совместно с компанией «Цифровой регион».

«Комплекс «Розыск-Nano» отличается компактностью и простотой монтажа, его установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля. Кроме того, комплекс в несколько раз дешевле схожих по функционалу аналогов. Сотрудники ГИБДД по Волгоградской области уже получили возможность протестировать разработку, после чего «Розыск-Nano» был включен в обзор передового опыта МВД России за I квартал 2023 г.», – сказал генеральный директор завода «Метеор» Юрий Валов.