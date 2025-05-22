Появился новый сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД

Проверять и оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 25% теперь можно через сервис «Автокод». Он показывает, за какое нарушение ПДД выписан штраф и до какого числа действует скидка. Для поиска и оплаты штрафа пользователю достаточно ввести госномер. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Автокод».

После погашения задолженности данные автоматически уходят в ГИБДД, а на почту водителя приходит квитанция.

«Уникальность нашего предложения в том, что для проверки и оплаты штрафов ГИБДД достаточно ввести только ГРЗ – вводить данные СТС не нужно, – сказала менеджер по развитию продукта «Автокод Штрафы» Екатерина Хомутова. – Второе преимущество сервиса – возможность подписаться на штрафы по большому количеству ТС. Это очень удобно для семейных водителей и владельцев автопарков (такси, каршеринг). Уведомления о новых штрафах будут приходить на электронную почту. Можно перейти по ссылке в письме и погасить задолженность. То есть сервис «Автокод Штрафы» удобен как для физических лиц, так и для юридических».

Информация о штрафах также отображается в личном кабинете на сайте «Автокод». Чтобы настроить получение уведомлений о новых штрафах ГИБДД, нужно добавить госномер авто.

Чтобы получать информацию обо всех штрафах, нужно добавить номер в/у. Помимо проверки и оплаты штрафов, на «Автокоде» доступна проверка авто на технические и юридические проблемы, проверка владельца авто на долги и банкротство, онлайн-калькулятор расчета стоимости каско и агрегатор страховок ОСАГО.