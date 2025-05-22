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Хомутова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Появился новый сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хомутова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 1
Калькулятор онлайн 21 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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