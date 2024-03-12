В Бишкеке при участии Sitronics Group построен пункт мониторинга и управления дорожным движением

В Бишкеке построен пункт мониторинга и управления дорожным движением. Проект реализован совместно с российской ИТ-компанией Sitronics Group.

Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетили ситуационный центр на базе МП «Бишкекавтобекети».

Чиновникам были продемонстрированы возможности внедренных систем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и видеодетекторов транспорта, а также функциональная и техническая база центра. В онлайн-режиме главе кабмина показали все подключенные перекрестки пилотного проекта по внедрению АСУДД.

В ситуационном центре будут проводиться работы по управлению и регулированию светофорных объектов, мониторингу и сбору статистических данных по транспортному потоку с перекрестков, где уже внедрена упомянутая система.

«Пункт управления и мониторинга – это автоматизированный центр принятия решений. На какие-то процессы можно повлиять, не выходя из кабинета, управляя работой светофоров онлайн через интерфейс компьютера, а где-то может потребоваться подключение оперативных служб. Ситуационный центр позволяет передавать им информацию гораздо оперативнее, что влияет и на сокращение времени реагирования», – сказал первый вице-президент Sitronics Group Игорь Калганов.