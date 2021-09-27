Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, разработала новый модуль многофункциональной цифровой платформы RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management) для решения задач по планированию и моделированию в сфере ИТС городов и регионов. Он получил название ВЭБ АСУДД (модуль координированного управления движением). Разработка модуля заняла около 6 месяцев.

Модуль позволяет управлять светофорными объектами, контролировать их работу, а также интегрирует их в единую структуру данных и систему моделирования и прогнозирования.

ВЭБ АСУДД — автоматизированная система управления дорожным движением, один из модулей верхнего уровня ИТС согласно существующей методике. Модуль позволит обеспечить тесное взаимодействие между светофорами, связанными с ними объектами и другими модулями верхнего уровня ИТС, такими как моделирование, управление общественным транспортом и другими.

ВЭБ АСУДД имеет удобный и лаконичный интерфейс. Новая разработка будет использоваться в центрах организации дорожного движения, в ситуационных центрах в сфере транспорта для мониторинга, контроля, управления и планирования в сфере интеллектуальных транспортных систем.

«Это первая версия модуля. Запланирован еще целый ряд функциональных улучшений, которые коснутся пользовательского опыта и интерфейса. Интеграция нового модуля даст новые возможности по прогнозированию, оптимизации и координации светофорных циклов», — сказал Андрей Прохоров, директор московского филиала Simetra, к.э.н.

RITM³ состоит из ряда модулей, пять из них предназначены для государственного управления транспортными потоками в городах и администрирования интеллектуальных транспортных систем. Главная сложность новой разработки заключалась в том, чтобы правильно заложить всю логику системы и алгоритмов, учитывая при этом бизнес-логику интеграции данного модуля в единую систему верхнего уровня ИТС с точки зрения моделирования структуры данных, возможности прогнозирования и оптимизации.

«Новый модуль работает прежде всего с АСУДД “Мегаполис” от компании “Элcистар”, которая также принимала активное участие в разработке нового решения. Кроме того, отдельные функции, в первую очередь, на чтение данных, интегрированы и с АСУДД компаний “Комсигнал” и “Рипас”. В будущем данный модуль планируется расширять, как с точки зрения интеграции, так и внутренних аналитических функций самого модуля», — отметил Андрей Прохоров.

АСУДД «Мегаполис», для которого изначально был разработан новый модуль, применяется во многих регионах России. Он позволяет интегрировать сложное инженерное решение с верхним уровнем единой платформы управления транспортной системой. ВЭБ АСУДД — это решение, которое по желанию заказчика может развиваться в полноценную ИТС.

«Элсистар» — производитель контроллеров и автоматизированных систем управления дорожным движением «Мегаполис».